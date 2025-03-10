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台南震災災民不知貸款減免稅權益 立委要求進災區服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供

0121台南地震已過一個半月，很多災民不知貸款、減免稅權益。立委郭國文與市政府舉辦「災後財稅說明會」，要求公股行庫、賦稅署與國產署等單位要進駐「震災復原聯合服務中心」，方便災民詢問相關資訊及申辦低利貸款，讓災民能夠單點申請。

目前公股行庫天然災害住宅低利貸款方案，利率大約落在2-3%間，內政部有0121震災受災戶住宅補貼專案，預計利率可降至1.187%，並針對重建與修繕提出不同貸款額度，但方案行政院尚未審核通過。郭國文表示自己會立即向中央要求，盡速通過。

郭國文邀請住宅地震保險基金董事長張嘉麟、財政部國產署、南區國稅局、農業部林務署與八大公股行庫代表，針對低利貸款、稅金減免等方案向災民說明。

地方稅金減免的部分，紅單房屋稅與地價稅自114年起免徵，黃單則自114年起減半，且都是免申報直接適用。至於汽機車受損導致停駛與報廢的問題，則在報廢或修復期間免徵使用牌照稅。若有店家因為地震導致無法營業，則會有娛樂稅減免措施。

郭國文表示，國稅減免包括個人災害損失可以減少綜合所得稅、營利事業損失可以減少營利事業所得稅，還有他先前要求，針對紅黃單可減免營業稅至6月底，國稅局同意。至於有貨物稅、菸酒稅減免的廠商，也能申請稅金減免。

現場有民眾反映：未貼單的受災戶是否也能適用營業稅的減免，國稅局答應未貼單卻有受損事實的受災戶，可透過公所證明，申請營業稅減免。

郭國文指出，明天是日本311的大地震14周年，0121也邁入50天，災民對政府協助整建相關資訊認知「卻仍侷限」，因此與市府一同舉辦說明會，希望可以「讓資訊透明，讓災民更安心」。

台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
台南震災災民不知貸款減免稅權益，立委郭國文要求相關單位進災區服務。圖／郭國文提供
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地震 稅金 郭國文

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