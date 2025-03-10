台南這間米廠適逢百年 辦攝影比賽捕捉水稻與人的故事

台南後壁區為台灣重要米倉之一，種植水稻面積高達3500公頃，為讓更多人了解這片土地的美麗與價值，百年老店芳榮米廠舉辦「芳華百年、榮耀再現」米蘭之鄉後壁之美攝影比賽，今起邀請攝影愛好者透過鏡頭，捕捉稻田的美麗瞬間。

透過紀錄片《無米樂》將後壁農村和崑濱伯推上台灣紀錄片高峰，也讓大家看到後壁米鄉風情、稻田的景象、農民樂天知命、在地居民樸實無華；在地芳榮米廠今年適逢創立百年，業者也舉辦「芳華百年 榮耀再現」攝影比賽，希望讓居民看見水稻不同的面貌。

芳榮米廠執行長黃麗琴說，芳榮米廠承載著這片土地的歷史與情感，此次舉辦攝影比賽，期能呈現出後壁稻田四季不同的風情，尤其，後壁水稻產值大，水稻和人，都是值得捕捉攝影的對象，未來也計畫推出水稻月曆，呈現專屬後壁米鄉風情。

芳榮米廠公關經理張美雪說明，「芳華百年 榮耀再現」攝影比賽主題限定在後壁區內和稻米生產、米食相關題材，要有後壁特色景、物；拍攝期間由去年1月1日至今年8月31日，預計9月21ㄖ評審、9月30日公布得獎名單，前三名分別可獲3萬、2萬和1萬元獎金及台灣越光米1箱。

此外，也會選出優選10名和佳作30名，獎金各2000元和1000元，各送越光米10公斤裝和2公斤裝，歡迎攝影愛好者或熱愛米鄉文化者，不要錯過這次攝影比賽，一起走進後壁，與這片土地共同見證其米鄉之美。

後壁區長李至彬則說，相信藉由攝影比賽能讓藝術與文化產業擦撞出火花，同時看到在地更多感動人心的小故事，未來得獎的攝影作品也將成為後壁展示地方特色與農業文化重要資源，期盼讓更多人能看到這處充滿稻香的土地，保有純樸和溫暖，將後壁之美傳遞到各地。