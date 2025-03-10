日本廢校國小變身「道之驛」 翁章梁：活化值得借鑑

日本千葉縣「保田小學校」因少子化問題於2014年廢校、2015年改建為「道之驛」，帶動地方觀光發展，嘉義縣長翁章梁昨天參訪後指出，嘉義可以借鑑活化廢棄小學校舍。

翁章梁在臉書（Facebook）貼文表示，千葉縣鋸南町「保田小學校」道之驛， 由廢校小學改建，保留原有歷史特色並進行多元化空間規劃；整合餐廳、住宿、澡堂、咖啡廳、伴手禮商店及地方農產品銷售等功能，透過完善營運策略與區域資源整合，有效帶動地方觀光發展，成為日本城鄉再生成功案例。

翁章梁強調，台灣也正面臨少子化，未來可借鑑「保田小學校」案例，把農特產品與觀光做結合，也能當做民眾休憩空間使用。

翁章梁也參訪千葉縣「Green Farm館山」道之驛，此處結合美食、特產與觀光資訊休憩站，還擁有絕美館山灣海景，甚至能遠眺富士山。

翁章梁說，跨境電商通路台灣好農在「Green Farm館山道之驛」設立「台灣農產品推廣專區」，目前已上架鳳梨酥，未來還會陸續引進果乾、阿里山米磚等特色商品，為嘉義優鮮農特產品外銷開創新的市場機會。

翁章梁指出，日本全國擁有超過1200座道之驛，推動地方特色農產品直銷與觀光結合，為地方創生帶來新機遇，值得參考。