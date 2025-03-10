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文旦開花…小黃薊馬無法消滅危害大 台南農改場籲農民慎防

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
小黃薊馬群聚在柚花上危害。圖／台南農改場研究人員提供
小黃薊馬群聚在柚花上危害。圖／台南農改場研究人員提供

南部文旦陸續進入花期，台南農改場監測小黃薊馬開始大量繁殖，呼籲農友加強防治，以免影響今年果實品質產量。研究人員說，花期前後族群控制至關重要，柚花綻放程度是決定噴藥時機主要依據。在花苞還未開裂前，小黃薊馬無法鑽入花苞躲藏，是關鍵防治時期。

小黃薊馬無法完全消滅、全年都會出現文旦栽培區，刺吸式口器會危害新梢嫩葉、花器與幼果，嫩葉受害，葉片凹陷皺縮，影響植株生長為害花穗與花器，影響結果率，降低產量，並侵害幼果，使果皮粗糙，甚至落果，嚴重影響產量與商品價值。

研究人員指出，小黃薊馬體型細小，擅於躲藏，加上生活史短、繁殖力強、食性雜，且易隨風遷移，當氣候適宜時，族群便會迅速繁殖並造成嚴重危害。農友可透過懸掛黃色黏蟲紙，或利用白色紙張拍打花序來監測小黃薊馬族群變化，也可從植株受害徵狀來判斷蟲害情形，並適時採取防治措施，以避免果實受損。

防治要點首先要花苞開展前施藥，確保藥劑能有效接觸小黃薊馬。密集監測施藥：當小黃薊馬族群密度高時，應每7天施藥一次。柚花盛開至謝花期間，需特別觀察花上的小黃薊馬活動情形。發現花上有數隻活躍、當周專門針對小黃薊馬再補噴一次單劑藥劑。

農改場提醒農民，施藥時應注意蟲體可能躲藏於葉背，確保藥劑能有效覆蓋害蟲，適量添加展著劑，提升藥劑附著效果。尤其適當修剪枝條，維持園區通風，藥劑才易均勻分布並減少害蟲孳生。

農友有用藥等相關問題可與台南農改場植物保護研究人員陳盈丞、黃秀雯、張淳淳聯絡。電話06-5912901轉302、307、308。

花苞開展前應即噴藥防治小黃薊馬。圖／台南農改場研究人員提供
花苞開展前應即噴藥防治小黃薊馬。圖／台南農改場研究人員提供
小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。圖／台南農改場研究人員提供
小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。圖／台南農改場研究人員提供
花苞展開後即增加小黃薊馬躲藏機會。圖／台南農改場研究人員提供
花苞展開後即增加小黃薊馬躲藏機會。圖／台南農改場研究人員提供

台南 文旦 農改場 農民

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