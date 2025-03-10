雲林縣多鄉鎮垃圾清運違規被禁運 環局撂重話：不改將全面普查

雲林縣環保局為有效減量垃圾、加強分類，祭出垃圾退運機制，3次違規將禁運30天，因有多鄉鎮違規，環保局協商後，將禁運30天縮短為5天，避免影響垃圾清運調度，另將加重違規次數多的鄉鎮抽查比例，若未改善，不排除普查。

雲林縣口湖鄉公所上周在臉書社群公告，指鄉內清運垃圾中含有大量可回收物(寶特瓶、鐵罐..)、廚餘及大型物品(棉被、竹蓆..)，甚至還有水泥塊，導致該垃圾車被焚化爐暫停入廠，呼籲鄉民落實垃圾分類。

依據雲林縣垃圾進場管制規定，垃圾分類不實將退運，同一車次一個月內二度違規禁運7天、違規3次將禁運30天，今年春節過後，已有多鄉鎮被禁運7天，甚至有鄉鎮將被禁運30天，垃圾清運調度出現困難，環保局經與焚化處理廠協商後，修改成2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物，禁運7天。

環保局廢棄物管理科長鄧雅謓表示，新規定上路僅一周，口湖鄉仍有同一垃圾車違規三次，被禁運5天，經分析，口湖鄉至今仍未落實垃圾不落地，且民眾配合垃圾分類意願低，導致最近頻頻被退運，已與公所加強宣導。

環保局長張喬維表示，垃圾車違規多以夾帶廚餘、寶特瓶，及較具爭議性的物品，例如棉被、枕頭、樹枝等廢棄物，垃圾夾帶廚餘嚴重問題，今年將持續推動家用廚餘機推廣補助，預計上半年度會公布補助辦法，另外，有許多民眾將動物屍體當成垃圾丟棄，也將擬定補助火化辦法。