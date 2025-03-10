台灣國際蘭展人氣爆棚 交通規畫引民怨 南市府4項改善

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展正在後壁展開，經統計首日入園人次突破4.5萬人次，相較去年人潮多3倍，不過，卻有不少民眾反映，停車規畫不夠完善，且告示牌指引不清等問題，南市府今回應，已召開檢討會議，並進行4項改善措施，確保後續展期交通順暢、參觀便利。

台灣國際蘭展今年集中回到後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區舉行，加上開幕第一天邀請女性朋友免費入園參觀，成功帶動觀展人潮，開幕首周就突破4.5萬人次觀展人潮，今天為開幕後第一個上班日，依舊有大批遊客排隊等待購票入場參觀。

不過，有民眾觀展後在臉書提及，台南舉辦台灣國際蘭展並非第一次，「停車規畫極為混亂，沿途都是路邊隨意停車」，也有人認為「告示牌指引不清晰」，許多觀展完要回家的長者，跟著人群卻排錯隊伍，影響觀展體驗；然而，對於今年蘭展的蘭花，大多給予好評，讓許多遊客直呼「花好美」、「看見台灣的培育技術」。

對此，南市府回應，蘭展大會已迅速召開檢討會議，針對交通指引的部分已在主要路口進行引導，並增設更顯眼的指示牌，標示停車區、會場動線及各重要設施位置，另外也加強交通管制與疏導，協調警方與交通單位，加強現場巡邏與管制。

南市府也說，蘭展大會將與園區業者密切協調，共同檢討交通動線與停車管理方式，確保人車分流更為順暢，並優化停車區域管理，以減少混亂情形，提供更良好的觀展環境，並隨時更新交通與停車資訊，提醒民眾妥善規劃行程，減少不便。