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嘉義優鮮攜手誠品日本橋 躍上國際進駐日本

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣「嘉義優鮮」躍上國際舞台正式進駐日本，與誠品生活日本橋攜手合作推出期間限定專區展售16款嘉義特色農產。縣長翁章梁表示，嘉義農產首次正式上架日本市場，更是品牌化、精品化、國際化的重要里程碑。

嘉義縣進駐包括阿里山精品咖啡、海味果乾烏魚子、花生醬與麻油薑絲，以及懷舊地瓜酥、青梅乾、天然果乾與蔬菜脆片等，皆通過台灣及國際食品安全標準，展現嘉義農業國際化、品牌化重大突破。

翁章梁分享，一杯好咖啡的風味，6成來自產地、3成取決於烘焙、1成則是沖泡技巧，嘉義咖啡種植於阿里山山脈，日夜溫差大，咖啡果實緩慢生長，因此風味更加濃郁，口感香醇柔和。日本美食網紅Tamamin品嚐後驚艷表示，阿里山咖啡果然濃郁回甘，不愧是國際級精品。翁章梁與Tamamin攜手運用嘉義優鮮精選食材，製作台日創意融合料理。

誠品生活作為台灣知名文化品牌，2019年正式進軍日本，在東京日本橋打造台日文化交流平台。有隣堂誠品日本橋社長松信健太郎說，提到嘉義縣大家就會想到阿里山茶和咖啡，以及鳳梨等多種美味水果，希望讓嘉義縣的美味傳達給日本消費者。

翁章梁表示，這次不僅是嘉義農產首次正式上架日本市場，更是品牌化、精品化、國際化的重要里程碑。透過誠品的高端選品平台，讓國際消費者認識嘉義，嘉義縣政府未來持續推動農業國際化，讓世界看見台灣農產。

農業處表示，嘉義優鮮X誠品日本橋展售3月8日起限時登場，精選16款嘉義特色農產，歡迎國內外消費者把握機會品味。

嘉義縣長翁章梁運用嘉義優鮮精選食材，製作台日創意融合料理。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁運用嘉義優鮮精選食材，製作台日創意融合料理。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義優鮮進軍日本，攜手誠品日本橋展售農產精品。圖／嘉義縣政府提供

咖啡 嘉義 日本

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