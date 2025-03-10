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嘉義縣地政士公會改選 何星儒22年來首任女性理事長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣地政士公會選舉何星儒（右）當選理事長，是創會以來首任女性理事長，左為前理事長葉建志。記者李宗祐／攝影
嘉義縣地政士公會選舉何星儒（右）當選理事長，是創會以來首任女性理事長，左為前理事長葉建志。記者李宗祐／攝影

嘉義縣地政士公會上周五舉行第12屆會員大會，會中選舉何星儒當選理事長，是創會22年以來首任女性理事長。何星儒表示，凝聚團隊的智慧與力量，展現女性領導人軟實力，加強與政府部門溝通，確保不動產交易安全，保障人民財產權益。

何星儒表示，在崇尚兩性平權的觀念下，選任出創會以來首任女性理事長，新任的理監事團隊中，女性理監事同仁人數亦超過半數，將凝聚所有理監事團隊的智慧與力量，打造一個對女性更友善、更尊重的執業環境，展現女性領導人的軟實力。

她表示，感謝名譽理事長葉建志，不僅在擔任第11屆理事長期間，以卓越的領導能力和遠見帶領本會穩步前行，更展現了無私奉獻的精神，為整個地政士行業樹立了標竿。未來將承襲葉理事長的經驗與智慧，開創更美好的前景，為會員爭取更好的權益，提升地政士的專業地位與社會影響力。

她也將致力於加強與政府部門的溝通，推動更完善的法規與政策，同時提升會員的學術智能與服務品質，確保不動產交易的安全，保障人民的財產權益。

嘉義縣地政士公會成員是俗稱「代書」、「土地代書」，還曾有「土地登記專業代理人」名稱，是專門代理申請房屋土地過戶等土地登記的不動產專業人士，「地政士法」立法後，要經過國家考試及格才能擔任「地政士」，時至今天大家仍然習慣叫「代書」。

嘉義縣地政士公會選出首任女性理事長何星儒。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣地政士公會選出首任女性理事長何星儒。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣地政士公會第12屆會員大會，會中選舉何星儒（右）當選理事長，是創會以來首任女性理事長，左為前理事長葉建志。記者李宗祐／攝影
嘉義縣地政士公會第12屆會員大會，會中選舉何星儒（右）當選理事長，是創會以來首任女性理事長，左為前理事長葉建志。記者李宗祐／攝影
嘉義縣地政士公會選出首任女性理事長何星儒（右），左起前理事長葉志、監交人嘉義縣地政處長邱慧燕。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣地政士公會選出首任女性理事長何星儒（右），左起前理事長葉志、監交人嘉義縣地政處長邱慧燕。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣地政士公會第12屆會員大會。記者李宗祐／攝影
嘉義縣地政士公會第12屆會員大會。記者李宗祐／攝影

代書 嘉義 團隊

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