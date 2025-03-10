嘉義縣地政士公會改選 何星儒22年來首任女性理事長

嘉義縣地政士公會上周五舉行第12屆會員大會，會中選舉何星儒當選理事長，是創會22年以來首任女性理事長。何星儒表示，凝聚團隊的智慧與力量，展現女性領導人軟實力，加強與政府部門溝通，確保不動產交易安全，保障人民財產權益。

何星儒表示，在崇尚兩性平權的觀念下，選任出創會以來首任女性理事長，新任的理監事團隊中，女性理監事同仁人數亦超過半數，將凝聚所有理監事團隊的智慧與力量，打造一個對女性更友善、更尊重的執業環境，展現女性領導人的軟實力。

她表示，感謝名譽理事長葉建志，不僅在擔任第11屆理事長期間，以卓越的領導能力和遠見帶領本會穩步前行，更展現了無私奉獻的精神，為整個地政士行業樹立了標竿。未來將承襲葉理事長的經驗與智慧，開創更美好的前景，為會員爭取更好的權益，提升地政士的專業地位與社會影響力。

她也將致力於加強與政府部門的溝通，推動更完善的法規與政策，同時提升會員的學術智能與服務品質，確保不動產交易的安全，保障人民的財產權益。