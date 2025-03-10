台南舊鞋救命送愛到非洲擴大規模舉辦 招募900名志工
台南市政府與舊鞋救命協會去年舉辦送愛到非洲活動，吸引上萬人次參與，共募到的16噸鞋、29噸衣物、7噸包包都已送至非洲偏鄉。今年3月28日至30日暖心回歸，環保局今號召900市民來當志工，一起用行動幫助遠在非洲赤貧地區的居民及孩子，讓讓資源循環變成最溫暖的力量。
市長黃偉哲表示，舊鞋救命活動募集舊鞋等物資，送往非洲肯亞，讓當地孩子擁有鞋子可穿，遠離沙蚤侵害、降低健康風險，活動在網路上引起很大迴響。台南市政府致力推動資源循環再利用，今年再度與舊鞋救命協會合作，請市民共同響應「資源循環、送愛到非洲」，也歡迎親子一起報名志工服務，為國際援助盡分心力。
環保局長許仁澤說，今年活動擴大邀請企業、團體、學校等單位辦理，透過公私部門合作提升夥伴關係及實踐跨國援助精神，預計需要900名志工，即日起招募https://reurl.cc/74xYxd，服務時間分上午場（09:00-13:00）、下午場（12:00-17:00）及全日場（09:00-17:00），12歲以下志工得由家長陪同，主辦單位將開立服務時數證明，相關資訊可洽詢環保局06-2686751分機1623或舊鞋救命國際基督關懷協會03-4261783。
這場活動不僅是愛心募集，更是資源循環與國際援助的實踐行動，提醒市民可以及早整理家中可再利用的物資，讓舊鞋、舊衣走向新生命，為非洲赤貧地區的孩子們送上最溫暖的祝福。
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