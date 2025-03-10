梅山纜車與太平滑索規畫有望 嘉義山區觀光新契機

交通部觀光署日前舉辦「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」梅山纜車第二次意見交流會，確認海拔80公尺直達千米的「梅山雲端纜車」規畫進度，更宣布阿里山國家風景區管理處啟動「太平滑索」設計工作。民進黨立委陳冠廷表示，2大高空觀光設施將打造山區立體旅遊廊道，為嘉義山區觀光提供全新發展契機。

太平雲梯自2017年營運後，每年吸引百萬遊客，但也暴露出交通壅塞問題，於是有推動嘉義梅山「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」，當中梅山纜車及太平滑索的規畫，除了能分散遊客流量，更能帶動梅山、竹崎等鄉鎮的茶葉產業及老街文化升級。近來獲得重大進展，陳冠廷表示，觀光署已評估興建「梅山纜車」的可行性，同時由阿里山國家風景區管理處啟動「太平滑索」設計工作。呼籲各界共同努力，確保這2項計畫能在安全、環保的前提下順利推動，為嘉義山區觀光帶來永續發展契機。

陳冠廷表示，梅山纜車採每段180度迴旋攀升設計，遊客可在20分鐘攀升過程中，透過全景車廂飽覽梅山茶園層疊景觀及嘉南平原晨昏光影變化，終點直抵生態導覽核心區。觀光署已承諾採用「最小開發面積」工法，避免觸及梅山第一水資源保護區敏感地帶，將生態衝擊降至最低。

「太平滑索」將設置於太平雲梯觀景平台，利用現有地形落差打造長約300公尺的滑降體驗，讓旅客能從高空俯瞰梅山太平天際線，增添嘉義山區觀光新亮點。這項設施與纜車相輔相成，將共同串聯太平雲梯周邊平台，形成完整遊憩系統。

梅山纜車計畫早於2023年9月被陳冠廷列為「嘉義山區觀光升級」主軸之一，目前規畫路線為從舊梅山國小至太平雲梯，全長約5公里。陳冠廷說，該計畫不僅能緩解太平雲梯36彎道路的交通壓力，更能串聯大阿里山區的太平雲梯、奮起湖、獨立山等景點，為地方帶來觀光與經濟效益。