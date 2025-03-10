雲林斗六路邊停車收費 可望4月恢復

雲林斗六市停車需求高，但路邊收費停車的營運廠商去年突然片面解約，導致今年1月起不得不暫停收費，民眾直言，熱門路段車格幾乎隨時停滿；對此，公所表示，重新招商並於上月決標，新廠商已著手相關作業，可望4月恢復收費。

斗六市公所指出，先前收費停車格1200多格，未來恢復收費後，車格同步增至1407格，新增路段包括永昌西街、大同路、雲林路縣府到監理站段、內環路斗六家商段、內環陸橋下，另，年底會再增加3千個停車格，讓民眾會漸漸習慣、建立停車秩序。

斗六市區路邊停車或公有空地先前長期遭私人停放占用，停車一位難求，2023年4月起實施路邊停車收費，因試辦階段採無紙化收費，民眾反彈稱繳費不便，公所即與廠商解約，設法改善收費方式；去年重新招商，擴大停車路段達千餘個格位，並改以人工開單收費，同時也增加4大超商繳費，沒想到得標商營運不久即以虧損嚴重等理由片面解約，致1月2日起又緊急暫停收費。

市公所指出，重新招標後，得標廠商也是縣內多處停車場的營運廠商，由於這次決標有新增的收費路段，廠商將辦理告示牌設置等作業，只要縣府與4大超商完成代收業務，即可恢復收費，預定收費時段每日上午8點至下午8點，斗六民生南路收費時間則至晚上10點，每小時皆20元。

雲縣交通工務局表示，縣府與4大超商完成代收服務已完成決標，原定最慢6月底上線，但斗六部分作業有其迫切性，因此近日將邀集4大超商代表研商，希望在4月或5月提早上線。