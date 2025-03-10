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廢棄床墊 南市委外創造多贏

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

床墊回收後的處理是許多縣市頭痛問題，台南市府放棄要酌收代清除費的想法，日前成功招標委外，由廠商負責拆解破碎、再利用；南市環保局表示，省去每年要花4、5百萬元處理費的開銷，還可增加收入且減輕環境負擔，創造多贏。

南市環保局近幾年每月平均回收3、4千個床墊，暑假因學生畢業、以及大學生租屋是床墊回收旺季，但床墊回收後要花人力及時間拆解，常常拆除數量趕不上回收數量，需要更大空間堆放。

南市環保局耗資2、3千萬購置破碎機器，並培養清潔隊的專業能力，也計畫和高雄環保局能同步採取收費方式，不過高市府去年底公告今年起獨立筒床墊代清除收費700元、傳統彈簧床墊375元，引發反彈，最後只好喊停、維持不收費，南市環保局也放棄要收費的想法。

由於床墊所含的鐵等金屬可賣錢，具經濟效益，部分業者看好此一市場，北部部分縣市紛紛採委外方式處理，南市府日前招標，有3家廠商競標，順利標出，未來回收床墊賣出的鐵1公斤須繳給市府0.55元。

環保局長許仁澤說，為吸引廠商投標，採2年標，標價每公斤不到1元較北部某些縣市低，但能有效解決積存已久問題，而目前市區主要回收床墊都送仁德掩埋場，業者在此作破碎處理，至於環保局的破碎機器，可考慮租給業者，以有效利用。

市議員郭鴻儀認為，床墊去化困擾多年，過去也曾發生掩埋場因堆積床墊過多，樂見有業者投入，未來若此市場有利潤，更多業者投入，相信標售價格會提升。

床墊 環保局長

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