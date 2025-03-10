星期評論／棒訓中心精進軟硬體 視市府決心

台南亞太國際棒球訓練中心的成棒主球場經過首度壓力測試職棒球隊交流賽，贏得球員稱讚，不過從球迷視角發現，座位席恐常面臨縮著腳借人通過等問題，周邊商機也還不足，如何期待未來迎接大量球迷進場，能有個美好看球體驗？

1月啟用的棒訓中心主球場能容納2萬5千人觀眾，超越桃園樂天球場、台中洲際棒球場、高雄澄清湖球場，國內僅次於台北大巨蛋，且一旁還有成棒副球場、兩個少棒球場，堪稱最完整棒球園區，已全數啟用，瞄準舉辦各級國際賽事，卻令人感到尚未準備好。

韓職恐龍隊打了8場交流賽，球員以「場地不輸恐龍隊在韓國的主球場」給出好評、外國教練認為達到專業球場的高水準，然而，球迷的觀賽感受有落差，知名棒球Youtuber「台南Josh」直指座位席缺乏專用橫向走道，球迷要走至自己座位，須一直借過、請他人縮腳較好通過，若有擺食物、飲料將更難行走，干擾觀賞比賽。

另，一、三壘側防護網可能不夠高，球場螢幕有待加強、遮陽處能否擴大、廁所數量被憂無法應付大量人潮，都是球迷認為可加強之處。

要精進軟硬體須視經營者用心，去年迄今棒訓中心經營歸屬依舊妾身未明，中職球迷直覺地認為長期深耕台南的統一獅隊，主場應會移來此處，但去年委外營運招商卻無人投標，市府還在研擬招商條件；由於一般職棒球場僅認養1座球場，棒訓中心擁4座球場、2座訓練場，要不要一起「包裹」委外？是關鍵問題。

台南唯一會舉辦職棒賽事的南市立棒球場，從首場中職比賽迄今逾35年，靠著職棒元老統一獅在球迷心中立足，加上球星王建民、郭泓志、陳傑憲等都來自台南，目前亞太棒訓中心被寄望讓台南棒球環境再次提升、成為新的重鎮，一切關鍵在於市府決心。