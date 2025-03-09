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菜脯根基金會「追光者」新書發表 18名嘉義人的不平凡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義菜脯根文教基金會於朴子教會舉辦「追光者」新書發表會，樸韻合唱團受邀吟唱後與會來賓大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義菜脯根文教基金會於朴子教會舉辦「追光者」新書發表會，樸韻合唱團受邀吟唱後與會來賓大合照。記者李宗祐／攝影

嘉義菜脯根文教基金會今天下午於朴子教會舉辦菜脯根人間有愛系列「追光者」新書發表會，基金會董事長陳俊仁表示，書中蒐羅18名來自各行各業各領域，分享他們難得的人生。副總統蕭美琴賀電讚揚，蘊蓄光明正向力量，竭智宣群，淑世惠民。

基金會董事長陳俊仁表示，「追光者」敘述18名來自各行各業各領域的主人翁，在其平凡背景中努力活出平凡中不平凡的人生，給世界帶來光、帶來溫暖，分享他們難得的人生。

陳俊仁說，社會處處有溫情憑藉著前方那一道光，感染許多樂善好施的好朋友投人捐書行列，至今已超過2萬冊。有他們的善心才能讓「追光者」這本書免費地送到世界各地，帶動善的循環。

副總統蕭美琴賀電表示，「追光者」能體現生命堅毅韌性，探索未來無限可能，蘊蓄光明正向力量，竭智宣群，淑世惠民。

菜脯根文教基金會創會董事長前立委蔡式淵談創會經過。記者李宗祐／攝影
菜脯根文教基金會創會董事長前立委蔡式淵談創會經過。記者李宗祐／攝影
菜脯根文教基金會董事長陳俊仁（左）贈新書「追光者」予嘉義縣府由教育處長李美華（右）代表受贈。記者李宗祐／攝影
菜脯根文教基金會董事長陳俊仁（左）贈新書「追光者」予嘉義縣府由教育處長李美華（右）代表受贈。記者李宗祐／攝影
嘉義菜脯根文教基金會於朴子教會舉辦「追光者」新書發表會。記者李宗祐／攝影
嘉義菜脯根文教基金會於朴子教會舉辦「追光者」新書發表會。記者李宗祐／攝影

人生 朋友 蕭美琴

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