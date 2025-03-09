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一本書找到數十年沒人知的親人墓塚 台南南山公墓守護起效應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市石姓男子找尋親人墓塚數十年，因一本書而找到，今天守護南山公墓團體陪石姓男子前往上香。記者鄭惠仁／攝影
台南市石姓男子找尋親人墓塚數十年，因一本書而找到，今天守護南山公墓團體陪石姓男子前往上香。記者鄭惠仁／攝影

台南市重現府城水文促進會日前出書「守護南山公墓」，內容中有篇墓碑寫著日治時期住址的調查紀錄，有石姓市民比對家族戶政相關紀錄，發現墓碑上的死者姓名是自己的堂叔，此墓數十年來沒人掃墓，墓塚已傾斜45度，今天下午前往掃墓祭拜以追念。

超過400年歷史的台南市南區南山公墓，遠至荷鄭時期就有，文史、環保團體近年來反對開發，以行動守護南山公墓，並提案建議列為「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」。重現府城水文促進會針對一些有關南山公墓的調查記錄，出版「守護南山公墓」，日前在政大書城發表。

書中有收錄「守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃」所寫的「回顧參與南山公墓保存運動歷程—省絲台灣傳統墓園保存的困境、策略與展望」，文中的一篇「小老百姓的歷史不算歷史？」提及一個88年歷史的墓塚，墓碑寫著日治時期的住址寫著「福住町一丁目」及門牌號碼。

石姓男子參加這場新書發表會，看到這篇文章後，懷疑就是他的叔父輩，比對他早年申請的相關戶籍資料，確定就是他的堂叔。石姓男子說，這位堂叔因是嬸婆未出嫁前的私生子而從母姓，並早在1937年23歲就過世，並有一段感人且傷悲的愛情故事，打從他小時候就有聽過長輩說起這段故事，雖不姓石，但家族的牌位也將這名堂叔列在其中，就是掃墓時沒掃到這一墓塚，直到日前參加新書發表會，才知道墳墓的位置。

今天下午，守護團體與石姓男子到南山公墓向石男的堂叔上香，並整理墓園，由於這一墓塚無人祭拜，墓塚龜裂相當嚴重，而且已經傾斜45度。石男很感謝吳延晃的調查紀錄，讓他們可以找到親人的墓塚。

吳延晃說，在眾多墓塚中，雖然死者只是小老百姓，非達官顯要，也沒具價值的墓碑或是建得很富麗堂皇，確有許多故事藏於其中，這都是歷史，也是他們堅持守護南山公墓的原因。

台南市石姓男子找尋親人墓塚數十年，因一本書而找到，今天到墓園上香。記者鄭惠仁／攝影
台南市石姓男子找尋親人墓塚數十年，因一本書而找到，今天到墓園上香。記者鄭惠仁／攝影
台南市石姓男子比對30多年前他蒐集的家族戶籍資料，確認文史工作者筆下的墓塚，就是親友的墓塚。記者鄭惠仁／攝影
台南市石姓男子比對30多年前他蒐集的家族戶籍資料，確認文史工作者筆下的墓塚，就是親友的墓塚。記者鄭惠仁／攝影

公墓 墓碑

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