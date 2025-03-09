台灣國際蘭展首日入園近4.5萬人次 較去年多3倍

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展在後壁盛大展開，昨開展首日適逢國際婦女節，南市府也邀請女性朋友免費入園參觀，帶動觀展人潮，經南市府統計，首日入園人次約近4.5萬人次，相較去年首日人潮多3倍，歡迎民眾把握機會欣賞觀展。

台南市長黃偉哲表示，亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展目前正在後壁區農業部農業科技園區管理中心蘭花園區展出，為感謝女性朋友對社會和國家的付出與貢獻，昨邀請女性免費入場觀展，看看美不勝收的蘭花，以及豐富多元的台南農特產，相信讓大家流連往返，想一逛再逛。

此外，來自聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭等10國17位國際使節昨也共襄盛舉；美國在台協會高雄分處長張子霖今更特別撥空帶著全家人一同前往參觀。

南市府表示，2025台灣國際蘭展即日起至23日展出，展期為期16天，以「智慧、永續、創新、傳承」為理念，帶領觀者進入一場奇幻蘭花之旅，今年展區規畫4大場域、5大展館、20項精彩主題，邀請34國國家參展，還有舉辦蘭花商業品種競賽，展示全球最新優質品種。