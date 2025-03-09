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斗六市路停收費一波三折 已重新發包可望下月恢復收費

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市實施路邊收費停車，前年開辦以來一波三折，經暫停收費數月後，目前已重新發包，預定下月恢復收費。記者蔡維斌／攝影
斗六市實施路邊收費停車，前年開辦以來一波三折，經暫停收費數月後，目前已重新發包，預定下月恢復收費。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市去年4月實施路邊收費停車，原營運廠商突然片面解約，致今年1月起停止收費，經一波三折，公所重新招商並於上月決標，公所指出，新廠商已著手相關作業中，將配合縣府與4大超商臨櫃代收服務上路，可育在今年4月恢復收費作業。

斗六市公所為解決路邊停車或公有空地長期遭私人占用問題，帶來市區停車一位難求的困境，2023年4月起實施路邊停車收費，因試辦階段採無紙化收費，造成繳費不便引起反彈，公所即與廠商解約，並設法改善收費方式。

市公所於去年重新招商，擴大停車路段達千餘個格位，並改以人工開單收費，同時也增加4大超商繳費，解決先前繳費不便的窘境，沒想到得標廠商在營運不久，即以虧損嚴重、不堪負荷等理由片面解約，使公所今年1月2日緊急宣布暫停路邊停車收費，可說一波三折。

斗六市公所今天指出，經重新招標已於上月決標，得標廠商也是縣內多處停車場的營運廠商，由於這次決標有新增的收費路段，廠商將辦理告示牌設置等作業，只要縣府與4大超商完成代收業務，即可恢復收費，預定收費時段每日上午8點至下午8點，斗六民生南路收費時間至晚上10點，每小時20元。

雲林縣府交通工務局表示，縣府與4大超商完成代收服務也已完成決標，原定最慢要在今年6月底上線，但因斗六路邊停車收費的新廠商已確定，作業有其迫切性，因此，近日將邀集4大超商代表研商，希望能在4月或5月提早上線。

斗六市路邊停車暫停收費後，每天重要路段停車格都停滿，一旦恢復收費停車數又可能變少，斗六市公所說，先前收費停車格有1200多格，未來恢復收費的車格增至1407格，新增路段包括永昌西街、大同路、雲林路縣府到監理站段、內環路斗六家商段、內環陸橋下，另今年底會再增加3000個停車格，民眾也將會漸漸習慣，建立停車秩序。

停車格 斗六 超商

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