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台南台江綠手指培力 看到樹枝修剪不當傷口難癒合

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校「營造社區花園」工作坊開課，志工調查台江文化中心樹木健康與生長情形。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校「營造社區花園」工作坊開課，志工調查台江文化中心樹木健康與生長情形。記者鄭惠仁／攝影

春天到了，台南市安南區各村落的水圳魚塭田間，花草樹木陸續開花，社大台江分校為培育綠手指志工，守護台江文化中心植物生態，成立「營造社區花園」工作坊，今天開課，志工們調查記錄每棵樹的生長情形，也從中看到樹枝修剪不當，傷口難以癒合。

志工吳清榮說，常來台江文化中心散步，但不認識這些樹，今天跟著老師，一棵棵觀察討論，才真正認識園區植物生態，特別是了解到每棵樹木的生長及健康情形，也更加了解到如何照護社區公園的植物樹木。

志工陳秋琴也分享，今天重新認識台江文化中心植物生態，下次要帶孫女來這裡散步，教她認識這塊土地生長的樹木，成為台江人，這就是文化傳承。

台南社大台江分校為培育綠手指志工，散播照護樹木的知識種子，營造台江十六寮社區村落花園，第一場台江流域志工培力工作坊，今天在台江文化中心登場。30幾名志工由跟著河流旅行班的老師沈介文，以及執行長吳茂成，探索走讀園區內的台灣楝樹、毛柿、黃槿、紅花鐵刀木、光臘樹、桃花心木等樹種。

志工們走在園區內，曬著春陽，拿著筆記本及地圖，一一記下每棵樹木的樹名及生長情形，特別是正值土地公生日之後，園區內的台灣楝樹陸續綻放，清香又美麗，非常適合親子一起來賞花，還有人看到了啄木鳥。

志工也看到有些樹木，因為修枝不當，造成傷口難以癒合的情形，以及支架長期未整理重綁，緊緊勒住樹幹，這些問題及建議將會反映給市府參考改善。

台南社大台江分校「營造社區花園」工作坊開課，志工調查台江文化中心樹木健康與生長情形。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校「營造社區花園」工作坊開課，志工調查台江文化中心樹木健康與生長情形。記者鄭惠仁／攝影

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