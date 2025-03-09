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廢棄床墊製造環境問題 南市委外處理赚了錢還解決問題

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市每年回收床墊可觀，但處理量趕不上回收量，環保局採委外方式，已順利招標。聯合報系資料照片
台南市每年回收床墊可觀，但處理量趕不上回收量，環保局採委外方式，已順利招標。聯合報系資料照片

床墊回收後的處理是許多縣市頭痛的問題，台南採取委外招標的方式，已在日前順利完成招標，標期2年。環保局表示，除省去每年要花4、5百萬元處理費的開銷，以及人力投入等問題，因不花錢還可增加收入，且減輕環境負擔，創造多贏。

台南市環保局近幾年每月平均回收3、4千個，其中暑假因學生畢業，以及大學生租屋，是床墊回收旺季，但床墊回收要花人力及時間拆解，常常拆除數量趕不上回收數量，使得床墊愈積愈多，需要更大空間堆放。

為了解決拆解床墊的問題，環保局購置2、3千萬的破碎機器，並培養清潔隊的專業能力，也計畫和高雄環保局能同步採取收費方式。不過，高雄市環保局去年底公告，今年起獨立筒床墊代清除收費700元、傳統彈簧床墊375元，卻引發反彈，最後喊停，仍維持不收費，南市環保局也放棄要收費的想法。

床墊回收後，有鐵等金屬可賣錢，仍有經濟效益，部分業者看好此一市場，相繼投入，受此影響，北部部分縣市紛紛採委外方式處理，既不用花錢處理床墊，還可收取費用。南市環保局日前招標，有3家廠商競標，順利標出，鐵1公斤0.55元。以標準型床墊來算，若拆解後有20公斤的鐵，環保局可拿到11元。

環保局長許仁澤說，為了吸引廠商投標，採2年標，不過，標價每公斤不到1元，雖較北部某些縣市低，但確能有效解決長期積存已久的問題。目前市區主要的回收床墊都送仁德掩埋場，業者會在此作破碎處理，而環保局原有的破碎機器，可考慮租給業者使用，以有效利用。

市議員郭鴻儀認為，床墊去化困擾多年，而且造成有形和無形環境負擔，過去也曾發生掩埋場因堆積床墊過多，發生大火，是不能拖了。樂見有業者投入，並且順利招標，雖然標售價格不高，但剛起步，也有鼓勵作用，未來若此市場有利潤，更多業者投入，相信標售價格會較高。

售價 床墊 環保局長

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