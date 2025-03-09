紅面棋王周俊勳1對10下指導棋 地藏王盃圍棋賽近千名棋手競技

第10屆嘉義市「九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽今天在地藏庵盛大登場，選手來自全台各地及澎湖離島，參賽人數939人；今年6段組參賽選手有79人，冠軍除獲3萬元獎金外，並可報升業餘最高的7段證書，盛況為近年中南部圍棋賽事所少見。大會安排紅面棋王周俊勳與棋手1對10指導棋。台灣女子圍棋盛典慢棋女王戰冠軍張晏瑋也於現場與AI對奕展現精湛棋藝。

地藏王盃圍棋賽由嘉義市府民政處長林家緯、九華山地藏庵董事長黃俊森、中華棋協理事長蘇治灝、紅面棋王周俊勳、嘉義市圍棋協會理事長張偉政等人共同揭開圍棋賽序幕。周俊勳更與現場棋手對弈，下起1對10指導棋，精彩賽事也透過YOUTUBE現場實況直播。

圍棋協理事長蘇治灝表示，一日圍棋終身圍棋，圍棋也可以說是人生第二伴侶，是輔助教育最好的載具，更是一輩子心靈導師。

民政處長林家緯說，圍棋是動腦運動，持續推廣，讓嘉義市更多采多姿。

黃俊森說，圍棋可以對小朋友養成邏輯思維、訓練思考、定力、耐力，圍棋下得好，讀書也會跟著好。

周俊勳說，今天天氣比較熱，建議選手平心靜氣參賽，獲得好成績。

張偉政表示，近年來嘉義市圍棋風氣盛，尤其今年6段組參賽選手有79人，是往年最多，高手同場競技，讓本屆賽事更有看頭。

現年45歲的棋王周俊勳出身嘉義，父母親也都是嘉義人，副總統蕭萬長還是他的遠房親戚，他7歲學棋，9歲升上初段，15歲拿到首座職業冠軍，18歲成為台灣棋院職業圍棋首位職業9段，2007年榮登LG世界棋王賽冠軍，為台灣拿下首座世界職業圍棋冠軍。職業生涯累積2座國際賽冠軍、48座國內冠軍。目前為中華民國圍棋協會祕書長、中華職業圍棋協會道場及精銳國家隊總教練，負責培訓台灣職業圍棋的種子棋士，以推廣圍棋作為終身的志業。

「九華山地藏王盃」比賽組別依段位分為：六段、五段、四段、三段、二段與初段組。另有甲組（1～3級）、乙組（4～6級）、丙組（7～9級）、丁組（10～12級）、戊組（13～15級）、己組（16～18級）、庚組（19～20級），以及晉級組、初學組（13路棋盤）和幼兒組（9路棋盤）。各組均採瑞士制，各組前4名將頒發獎金、獎盃與獎狀。本屆各組全勝或四勝（僅輸1盤）者頒發嘉義市政府「市長獎狀」。