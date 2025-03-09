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八掌溪花季湧人潮 還有人搭帳篷

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，有民眾在樹下搭帳篷。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，有民眾在樹下搭帳篷。記者魯永明／攝影

嘉義縣阿里山花季明天登場，阿里山國家森林遊樂區各品系櫻花陸續綻放，今年多雨濕冷花況佳，粉色櫻花綻放美不勝收。阿里山下八掌溪畔也盛開黃花風鈴木，嘉市府、中埔鄉公所昨起兩天辦花季活動，晚上有高空煙火秀，吸引賞花人潮。

阿里山百花爭奇鬥豔，千島櫻、吉野櫻、牡丹櫻等早開品種先行綻放，粉紅花瓣盛開場面壯觀；東錦櫻、大島櫻、普賢象櫻等重瓣櫻花，需較長生長時間發育花芽，且對氣溫回升的要求較高，將接棒繼續綻放，3月阿里山花季是最佳賞花時間。

八掌溪畔黃花風鈴木受氣候影響，花開較少，不減民眾興致，一早湧入賞花遊客。市府辦潮風鈴野餐音樂市集，歌手及樂團現場演出，有民眾在樹下搭帳篷，還有行動不便的人坐輪椅賞花。

中埔鄉公所辦春嬉風鈴賞花音樂會，觀賞黃花風鈴木、粉紅波斯及百日草花海，晚上高空焰火秀及演唱晚會高潮，吸引許多人賞花看煙火。

賞花 阿里山 風鈴木

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