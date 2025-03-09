蘭展園區升級 4年將投68億

台灣國際蘭展昨天開幕，力拚35萬參觀人數，有民代質疑蘭花生物科技園區中央接管3年，2期園區只聞樓梯響，賴清德總統前天參觀允諾如期推動，農業部表示，2期園區增加120公頃，4年投入68.25億元，合併古坑花卉分所轉型花卉產業創新園區，最快2031年開園。

昨天婦女節女性免費進場，一大早許多民眾排隊進場，市長黃偉哲入口迎接，鼓勵大家「一整天看不完可多看幾次」。國際蘭展有蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、仙履蘭與各種特殊品種超過15萬株分布主題館、競賽館、商務館、市集館等4大展館。

黃偉哲感謝農業部支持經費，讓蘭展愈辦愈盛大，賴總統參觀宣示如期推動蘭花園區2期，屆時有更多廠商進駐，讓園區擁有更強研發力。今年亞太蘭花會議結合蘭展、會議及競賽，讓更多人看到蘭花業者科技力、蘭展前瞻性及可看性。

台灣地理適合蘭花生長，產官學努力，建立完整蘭花產業價值鏈，去年產值64億元，外銷61億元，行銷全球60多國，成主要外銷旗艦農產品。後壁區台灣蘭花生技園區為重要生產聚落，2022年農業部接管後，目標打造國際級蘭花外銷專業園區，轉型花卉產業創新園區。

議員蔡育輝說，當初提合併計畫爭取中央資源挹注，但3年無進展，期望擴大組織規模，建立完整產業鏈，使台灣蘭花業世界第一。中央經費應盡快投入，荷蘭因高能源成本影響競爭力，是台灣崛起良機。

2期用地位在園區西南側，主要台糖地，規畫溫室生產區55公頃、廠房用地7公頃、公共設施52公頃。未來與農試所花卉分所合併轉型，擬設企劃服務科、營建環境科、產業創新科與技術研究發展科，編制員額60人。