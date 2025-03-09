聽新聞
0:00 / 0:00

蘭展園區升級 4年將投68億

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影

台灣國際蘭展昨天開幕，力拚35萬參觀人數，有民代質疑蘭花生物科技園區中央接管3年，2期園區只聞樓梯響，賴清德總統前天參觀允諾如期推動，農業部表示，2期園區增加120公頃，4年投入68.25億元，合併古坑花卉分所轉型花卉產業創新園區，最快2031年開園。

昨天婦女節女性免費進場，一大早許多民眾排隊進場，市長黃偉哲入口迎接，鼓勵大家「一整天看不完可多看幾次」。國際蘭展有蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、仙履蘭與各種特殊品種超過15萬株分布主題館、競賽館、商務館、市集館等4大展館。

黃偉哲感謝農業部支持經費，讓蘭展愈辦愈盛大，賴總統參觀宣示如期推動蘭花園區2期，屆時有更多廠商進駐，讓園區擁有更強研發力。今年亞太蘭花會議結合蘭展、會議及競賽，讓更多人看到蘭花業者科技力、蘭展前瞻性及可看性。

台灣地理適合蘭花生長，產官學努力，建立完整蘭花產業價值鏈，去年產值64億元，外銷61億元，行銷全球60多國，成主要外銷旗艦農產品。後壁區台灣蘭花生技園區為重要生產聚落，2022年農業部接管後，目標打造國際級蘭花外銷專業園區，轉型花卉產業創新園區。

議員蔡育輝說，當初提合併計畫爭取中央資源挹注，但3年無進展，期望擴大組織規模，建立完整產業鏈，使台灣蘭花業世界第一。中央經費應盡快投入，荷蘭因高能源成本影響競爭力，是台灣崛起良機。

2期用地位在園區西南側，主要台糖地，規畫溫室生產區55公頃、廠房用地7公頃、公共設施52公頃。未來與農試所花卉分所合併轉型，擬設企劃服務科、營建環境科、產業創新科與技術研究發展科，編制員額60人。

蘭展 農業部 黃偉哲

延伸閱讀

統一獅教練高志綱宣傳新書 黃偉哲力挺買書送基層棒球隊

影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

響應「為女著紅日」黃偉哲：南市強化8大婦女友善政策

支持財劃法提覆議 黃偉哲怨：台南市未得到公平對待

相關新聞

蘭展園區升級 4年將投68億

台灣國際蘭展昨天開幕，力拚35萬參觀人數，有民代質疑蘭花生物科技園區中央接管3年，2期園區只聞樓梯響，賴清德總統前天參觀...

八掌溪花季湧人潮 還有人搭帳篷

嘉義縣阿里山花季明天登場，阿里山國家森林遊樂區各品系櫻花陸續綻放，今年多雨濕冷花況佳，粉色櫻花綻放美不勝收。阿里山下八掌...

不敵病魔 雲林水林鄉長辭世

雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，昨天凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。雲林縣政府民政處表示，因其鄉長任期已過半，不需...

台南楠西震災「雙老」重建難 芥菜種會號召大眾支持

0121嘉義大埔地震重創台南市與高雄市偏鄉，其中台南楠西區房屋受創嚴重，當地年長者及老屋皆居多的雙老問題，更凸顯災後中長...

八掌溪畔黃花風鈴木盛開 湧入賞花人潮還有人搭帳篷

春天百花開，阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區各品系櫻花陸續綻放，今年多雨濕冷花況佳，粉色櫻花綻放美不勝收。...

阿里山腳下黃花風鈴木花季 嘉市潮風鈴野餐音樂市集吸引滿滿人潮

阿里山腳下黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤（吳鳳南路547巷旁），舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，結合花季、音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。