台南楠西震災「雙老」重建難 芥菜種會號召大眾支持

0121嘉義大埔地震重創台南市與高雄市偏鄉，其中台南楠西區房屋受創嚴重，當地年長者及老屋皆居多的雙老問題，更凸顯災後中長期安置與重建之路的困難。芥菜種會將啟動房屋修繕與以工「帶振」計畫，協助困難家庭房屋修繕並穩定災民收入，呼籲企業與社會大眾支持。此外，今天是婦女節，芥菜種會於中長期安置的南水署宿舍舉辦社區紓壓團體活動，幫助「同屋共居」的住民增進彼此熟悉。

截計至7日，楠西中長期安置區有27戶74位住民，登記入住20間南水署宿舍。基督教芥菜種會執行長李肇家指出，芥菜種會從緊急避難到中長期的安置需求都扮演協力政府的角色，包括緊急提供電熱水器的接線與安裝，入住首日即有熱水洗澡；購置電鍋、電磁爐等電器，方便住民加熱就可以溫飽；提供安置所共享冰箱，供應生活物資、料理包等，更能提升社區凝聚力及互助能量；並關懷「同屋共居」等適應問題，將衝擊和影響降到最低。

面對被地震摧毀的家園，芥菜種會也將協助困難家庭修繕房舍。此外，地震不只重創楠西房屋，當地農產也受損嚴重，棗農阿珍的家被列為紅單，生計陷入困境，透過芥菜種會的供需平台，將她所生產的棗子送至弱勢家庭，不僅幫助受助家庭，也讓阿珍獲得收入，有餘力專注於家園重建。

芥菜種會將啟動以工「帶振」計畫，藉由引進自然農法，培力住民養蛋雞、種蔬菜，及烘焙等技術，透過供需平台推廣出去，讓住民能有固定收入。而此次幫助楠西區面對災後「雙老夾擊」困境的經驗，芥菜種會也將納入防災教育，推廣至全台有相似情況的區域，防患未然，共同營造韌性社區。

芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰說，不只有社工關懷協助，災後許多重要訊息傳遞上，芥菜種會團隊成為重要的溝通橋樑；同時，為減緩中長期安置住民適應環境及與陌生同住者的心理壓力，芥菜種會出動「移動習藝所」專車，從花蓮開進楠西送愛，分享習得咖啡、花草茶與蔬菜箱，並帶大家DIY現場手做麵包；美商多特瑞台灣分公司大地香氛團隊提供精油按摩服務，舒緩住民的身心。