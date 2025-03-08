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八掌溪畔黃花風鈴木盛開 湧入賞花人潮還有人搭帳篷

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，嘉義市政府及中埔鄉公所今天舉辦賞花活動，吸引許多人踏青賞花。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，嘉義市政府及中埔鄉公所今天舉辦賞花活動，吸引許多人踏青賞花。記者魯永明／攝影

春天百花開，阿里山花季3月10日登場，阿里山國家森林遊樂區各品系櫻花陸續綻放，今年多雨濕冷花況佳，粉色櫻花綻放美不勝收。阿里山下八掌溪畔也盛開黃花風鈴木，嘉義市政府、中埔鄉公所今都舉辦花季活動，晚上還有高空煙火秀，吸引賞花人潮。

八掌溪畔黃金風鈴木受氣候影響，今年花開較少，但不減民眾興致，一早便湧入賞花遊客。嘉市府舉辦潮風鈴野餐音樂市集，歌手及樂團現場演出，還有50個市集攤位，有民眾直接在樹下搭起帳篷，與周圍美景相當違和，還有行動不便的人坐著輪椅也來賞花。

市長黃敏惠和大家一起走在金黃花海中，一邊聆聽悠揚樂聲，一邊享受明媚風光。黃敏惠說，嘉義市擁有豐富人文底蘊和獨特城市風貌，春夏花卉盛開更是一大亮點，黃金風鈴木花期比較短，只有盛開10多天，邀請大家把握時間賞花。

中埔鄉公所舉辦春嬉風鈴賞花音樂會，除了有金黃風鈴木，還有粉紅波斯花海及百日草花海盛開，現場打造花海裝置藝術、小森林內兒童遊戲區及餐酒館美食展售休憩區，晚上高空焰火秀及晚會表演是活動高潮，吸引許多人賞花看煙火。

鄉長李碧雲說，今年焰火秀分為兩階段施放，有霞草、金柳等高空彈系列，透過單色系及混合色系搭配，展現春天生氣蓬勃氛圍；今年也在小森林區內打造兒童遊戲區，以及中埔鄉生鮮農產品、餐酒館、絲瓜許願牆，邀請大家拍美照按讚換好禮。

阿里山百花爭奇鬥艷，千島櫻、吉野櫻、牡丹櫻等早開品種先行綻放，粉紅花瓣盛開場面壯觀；東錦櫻、大島櫻、普賢象櫻等重瓣櫻花，需要較長生長時間發育花芽，且對氣溫回升的要求較高，將接棒繼續綻放，3月阿里山花季是最佳賞花時間。

阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開，阿里山花季3月10日將登場。圖／林鐵及文資處提供
阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開，阿里山花季3月10日將登場。圖／林鐵及文資處提供
阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開，阿里山花季3月10日將登場。圖／林鐵及文資處提供
阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開，阿里山花季3月10日將登場。圖／林鐵及文資處提供
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，有民眾今天在樹下搭帳篷。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，有民眾今天在樹下搭帳篷。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，嘉義市政府及中埔鄉公所今天舉辦賞花活動，吸引許多人踏青賞花。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，嘉義市政府及中埔鄉公所今天舉辦賞花活動，吸引許多人踏青賞花。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，今年受氣候影響花開較少。記者魯永明／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木盛開，今年受氣候影響花開較少。記者魯永明／攝影

賞花 阿里山 風鈴木

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