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日本福岡工業大學訪台南楠西 協助震災產業復興

中央社／ 台南8日電

0121規模6.4地震造成台南山區災損，台南市政府今天啟動「楠西再生．關懷小旅行」，安排日本福岡工業大學師生參訪楠西區，協助地方災後產業振興。

南市府客家事務委員會今天啟動「楠西再生．關懷小旅行」，攜手國立高雄科技大學創新設計學院與外語學院，安排日本福岡工業大學師生參訪楠西區，兩校再激盪「楠西地方創生」，以吸引更多訪客。

客委會表示，福岡工業大學師生參訪團由社會環境學部長藤井洋次帶隊，福岡工業大學去年已對地方創生議題交流經驗，也走訪台灣南部創生據點。

客委會指出，0121地震對楠西區造成重大衝擊，總統賴清德也南下勘災，並指示市府全力協助災民重建；客委會透過「台南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫」，結合社區觀光與國際交流，協助地方災後產業振興。

客委會表示，楠西區擁有豐富自然資源及客家文化資產，在地方創生浪潮下，更需透過跨國交流與青年參與，激發創新能量；此次小旅行結合台日交流，讓國際友人了解楠西產業現況與社區發展，提出「再生．關懷」建議，打造文化深度與觀光價值的客庄發展模式。

客委會 客家文化 福岡

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