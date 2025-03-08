臺南「毛孩森活村」展現人犬共融新模式
照片取自臺南市政府
臺南市動保處表示，全國首創的遊蕩犬友善暫置區毛孩森活村內安置的犬隻開放認養了，設立於仁德區台86橋下附近，自啟用以來已經收容來自仁德區的36隻犬，並陸續將仁德區的犬隻移入暫置區，並積極推動認養，值得欣喜的是，送養開放以來已經有第一隻小狗找到新家庭。
臺南市動保處指出，仁德區當地遊蕩犬捕捉後會先進入臺南市動物之家進行評估，若為健康犬隻後續將移至毛孩森活村安置，而園區內的小狗們亦開放認養。毛孩森活村的設計不僅注重犬隻的安置功能，更結合公園概念，提供民眾散步、遛狗的友善空間，而園區狗屋的配置，讓人彷彿置身在渡假村，讓人拍照拍不完。未來，待暫置區完成階段性任務後，該場域還能轉型為寵物公園，持續為市民與毛小孩服務。
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