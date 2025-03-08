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阿里山腳下黃花風鈴木花季 嘉市潮風鈴野餐音樂市集吸引滿滿人潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供

阿里山腳下黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤（吳鳳南路547巷旁），舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，結合花季、音樂、市集與環保元素，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。

在搖曳金黃的黃花風鈴木花海下中享受明媚春光。市長黃敏惠出席活動，聆聽歌手梁文音動人演唱，變成小粉絲與歌手梁文音互動，與遊客們在音樂、美景相伴下度過愜意午後。

春夏季花卉盛開成為城市亮點。黃金風鈴木花期僅有10多天，黃敏惠說，嘉市讓永續成為日常，實踐生活。響應環保，規畫舊電池回收兌換活動，民眾帶舊電池兌換野餐籃或野餐墊，吸引民眾排隊兌換。

觀新處長張婉芬說，「潮風鈴野餐音樂市集」不僅是賞花活動，更是融合音樂、藝術、環保與設計多元體驗。現場有超過50攤來自嘉市及外縣市市集攤位，提供美食文創商品。安排氣球、魔術表演，設多個拍照打卡點。

市府邀請多位實力派歌手和樂團參與演出，上午由嘉市嘉頌五重奏揭開序幕，接著歌手李友廷、梁文音及Crispy脆樂團等歌手、團體接連登場，明天由嘉頌Combo開場，歌手艾薇、張若凡、許莉潔，以及金曲歌后孫盛希帶來演唱，欣賞魔術秀Quint、王ADEN等精彩演出。

民眾拿用完的1號電池10顆，或2號電池20顆；3號電池30顆或4號電池40顆，兌換1個野餐籃，電池數量再加10顆任意型號舊電池，兌換1個野餐墊，每人限換1次，活動資訊停車位，請參閱嘉義市觀光旅遊網：https://travel.chiayi.gov.tw/

黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。記者魯永明／攝影
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。記者魯永明／攝影
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。記者魯永明／攝影
黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。記者魯永明／攝影
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黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，天氣晴朗，吸引一波波人潮，賞花、逛市集、聽音樂。圖／嘉市府提供
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