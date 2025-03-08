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大甲媽遶境西螺福興宮4天不關廟門 顏清標：不要忘了與媽祖的約定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
大甲鎮瀾宮將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去程及回程皆駐駕的宮廟，廟方邀請彰、雲、嘉等友宮餐敘，鎮瀾宮董事長顏清標（中）喊話，不要忘了與媽祖的約定。。記者陳雅玲／攝影
大甲鎮瀾宮將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去程及回程皆駐駕的宮廟，廟方邀請彰、雲、嘉等友宮餐敘，鎮瀾宮董事長顏清標（中）喊話，不要忘了與媽祖的約定。。記者陳雅玲／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香獲Discovery美譽世界三大宗教盛事，將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去程及回程皆駐駕的宮廟，廟方邀請彰、雲、嘉等友宮餐敘，董事長楊文鐘表示，大家開始忙碌準備接待隨香信徒，先向大眾道謝致意；鎮瀾宮董事長顏清標喊話，不要忘了與媽祖的約定。

大甲媽祖遶境進香活動即將出發，西螺福興宮是唯一去程、回程皆會駐駕的宮廟，廟方展現地主之誼，邀集彰化、雲林、嘉義等14間友宮廟，以及西螺鎮公所、代表會、警察局、里長聯誼會等各界代表，一同與大甲鎮瀾宮董監事、各團隊執事人員進行餐敘，並相互協調進香事宜。

楊文鐘表示，大甲媽祖與西螺媽祖太平媽的情誼深厚，百餘年來，西螺福興宮不僅是香路上去程及回程唯一會駐駕兩晚的宮廟，西螺各界更是總動員，以最高規格接待進香團與來自海內外的隨香客，以2024年的AI計數統計，隨著大甲媽祖鑾駕進到西螺的人潮將近百萬人次。

楊文鐘說，福興宮自30餘年前起就號召街面各宮廟聯合接駕，誠摯歡迎大甲媽祖賜福西螺地區，今年為迎接隨香信徒，自4月6日至9日連續4日不關廟門，提供徒步、包車參加祝壽大典與回鑾的信眾休憩。

顏清標表示，大甲媽祖從民國二年開始到南部會香、進香，至今已經113年，受到各界熱情支持，所以每一處都無法停留太久時間，幸得大家體諒，也感謝沿途大家的熱情招待，大甲媽、太平媽及所有媽祖婆都會派千里眼出來巡視，「你若有跟媽祖約定，不要沒有來」。

大甲媽祖遶境進香活動將於今年4月4日（農曆3月7日）晚間10時45分起駕，第1站將駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日新港鄉奉天宮，8日上午8時在奉天宮舉行祝壽大典，9日返程駐駕西螺鎮福興宮、10北斗鎮奠安宮、11日彰化市天后宮、12日駐駕清水區朝興宮，13日回鑾。

大甲鎮瀾宮將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去程及回程皆駐駕的宮廟，廟方邀請彰、雲、嘉等友宮餐敘，董事長楊文鐘表示，大家開始忙碌準備接待隨香信徒，所以「先禮後兵」跟大家道謝致意。記者陳雅玲／攝影
大甲鎮瀾宮將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福興宮是唯一去程及回程皆駐駕的宮廟，廟方邀請彰、雲、嘉等友宮餐敘，董事長楊文鐘表示，大家開始忙碌準備接待隨香信徒，所以「先禮後兵」跟大家道謝致意。記者陳雅玲／攝影

大甲媽祖 彰化

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