統一獅教練高志綱宣傳新書 黃偉哲力挺買書送基層棒球隊

統一獅隊首席教練高志綱新書「綱綱好的堅持」，今天在台南政大書城辦理發表分享會，市長黃偉哲出席致賀，肯定高志綱多年的堅持與專業精神，不僅是台灣棒球界的重要人物，更以其不斷追求卓越的精神，成為年輕一代的榜樣。黃偉哲購買60本書送給台南25支基層棒球隊，期許年輕選手學習高志綱，敢於追求卓越，向自己的目標邁進。

黃偉哲表示，高志綱教練不僅是我們台南棒球的驕傲，更是台灣棒球界的傳奇人物，他在長期的球場經歷中，累積豐富的智慧與經驗，並以不斷堅持與努力的態度，帶領球隊獲得了一次又一次的榮耀。

黃偉哲說，這本新書，不僅是他職業生涯的又一高峰，更是他願意與大家分享他堅持精神與人生哲理的重要時刻，激勵更多人無論在球場上還是在生活中，都能夠像高志綱一樣，秉持著堅持的信念，勇敢追求自己的目標。

體育局陳良乾局長表示，「綱綱好的堅持」一書從高志綱教練多年的球場經驗與人生歷程中汲取豐富的養分，帶領讀者進入棒球世界的核心，並分享了許多他在球場上的心路歷程與堅持。

尤其隨著去年世界棒球12強賽的奪冠熱潮，還有今年上個月台灣隊在世界棒球經典賽資格賽取得晉級明年世界棒球經典賽，社會各界對於棒球的關注與喜愛充滿期待，而台南作為台灣重要的棒球城市，也希望透過更多不同面向的發展，鼓勵年輕選手們彼此切磋成長，追求卓越。