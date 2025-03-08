台南七股紅蔥頭產業文化活動 今在七股區農會登場

台南市七股蔥頭種植面積全台第一，正值盛產期，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化活動，展售新鮮紅蔥頭及紅蔥頭清油、紅蔥酥油等加工品，並辦理想情人紅蔥頭繪畫趣味競賽及農業推廣教育成果展，遊客還可免費索取向日葵、蕎麥、油菜種子，體驗農業耕作樂趣。

現場有多項文藝表演包括烏克麗麗演奏、直笛、武術、魔幻泡泡秀及七股農會家政班歡喜來跳舞等表演。還有親子DIY版畫絹印筆袋、紅蔥桂圓Q糕等手作體驗。另提供限量免費古早味米糕及在地虱目魚丸湯，讓民眾、遊客品嘗在地特色美食。

農業局長李芳林指出，台南蔥頭種植達812公頃，面積約全台88%，總產量8808公噸全台第1。其中七股是最大產區，種植226公頃、產量3344公噸。七股全年日照充足、少雨、日夜溫差大，農田地質鹽份含量較高，種出的紅蔥頭香氣濃郁、風味獨特，長期以來深受市場喜愛，更有「紅寶石」之稱。

農會主打產品紅蔥頭清油及紅蔥酥油，是以在地新鮮紅蔥頭為原料製作，可用於炒菜、涼拌、拌飯、拌麵、滷肉等各種料理，是台式料理和小吃的「秘密武器」，讓人有「回家吃飯的幸褔味」。