快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

台南七股紅蔥頭產業文化活動 今在七股區農會登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。

台南市七股蔥頭種植面積全台第一，正值盛產期，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化活動，展售新鮮紅蔥頭及紅蔥頭清油、紅蔥酥油等加工品，並辦理想情人紅蔥頭繪畫趣味競賽及農業推廣教育成果展，遊客還可免費索取向日葵、蕎麥、油菜種子，體驗農業耕作樂趣。

現場有多項文藝表演包括烏克麗麗演奏、直笛、武術、魔幻泡泡秀及七股農會家政班歡喜來跳舞等表演。還有親子DIY版畫絹印筆袋、紅蔥桂圓Q糕等手作體驗。另提供限量免費古早味米糕及在地虱目魚丸湯，讓民眾、遊客品嘗在地特色美食。

農業局長李芳林指出，台南蔥頭種植達812公頃，面積約全台88%，總產量8808公噸全台第1。其中七股是最大產區，種植226公頃、產量3344公噸。七股全年日照充足、少雨、日夜溫差大，農田地質鹽份含量較高，種出的紅蔥頭香氣濃郁、風味獨特，長期以來深受市場喜愛，更有「紅寶石」之稱。

農會主打產品紅蔥頭清油及紅蔥酥油，是以在地新鮮紅蔥頭為原料製作，可用於炒菜、涼拌、拌飯、拌麵、滷肉等各種料理，是台式料理和小吃的「秘密武器」，讓人有「回家吃飯的幸褔味」。

農業局表示，農會已連4年推出七股紅蔥頭體驗之旅，專人導覽講解欣賞七股自然生態環境，包括蚵棚、鹽山和紅樹林。參與者紅蔥田體驗拔蔥和DIY塩甜在地「蹦米ㄆㄤ」、體驗自製美味午餐。

台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。
台南七股紅蔥頭產業文化活動今登場。圖／市政府農業局提供。

台南 料理 農會

延伸閱讀

彰化芳苑農會總幹事二人角逐 結果出爐

苗栗17個基層農會3巨頭出爐 3名總幹事新人全女性

南投縣農會改選水里鄉變天 蕭志全回鍋任理事長

高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

相關新聞

影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

台灣國際蘭展今天開展，因喊出要比去年30萬人次還多5萬人參觀，壓力不小。市府也趁今天婦女節宣傳女性免費進場，一大早就有很...

賴清德宣布「台南蘭花園區二期如期推動」 中央接管3年進度曝

台灣國際蘭展今日開幕，賴清德總統昨日提前參觀，並強調「蘭花生技園區第二期將如期推動」，為地方帶來強心劑，市府認為有助吸引...

阿里山腳下黃花風鈴木花季 嘉市潮風鈴野餐音樂市集吸引滿滿人潮

阿里山腳下黃花風鈴木花季，嘉市府今明周休在八掌溪右岸河堤（吳鳳南路547巷旁），舉辦「潮風鈴野餐音樂市集」，結合花季、音...

大甲媽遶境西螺福興宮4天不關廟門 顏清標：不要忘了與媽祖的約定

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香獲Discovery美譽世界三大宗教盛事，將於4月4日起駕展開為期9天8夜的進香活動，雲林縣西螺福...

統一獅教練高志綱宣傳新書 黃偉哲力挺買書送基層棒球隊

統一獅隊首席教練高志綱新書「綱綱好的堅持」，今天在台南政大書城辦理發表分享會，市長黃偉哲出席致賀，肯定高志綱多年的堅持與...

台南七股紅蔥頭產業文化活動 今在七股區農會登場

台南市七股蔥頭種植面積全台第一，正值盛產期，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化活動，展售新鮮紅蔥頭及紅蔥頭清油、紅蔥酥油等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。