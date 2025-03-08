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影／布袋商港風箏嘉年華登場 30公尺巨型章魚風箏飛上天

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，海龜、章魚、海豚等風箏飛上天。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，海龜、章魚、海豚等風箏飛上天。記者黃于凡／攝影

綠營立委蔡易餘深耕基層，角逐下屆嘉義縣長選舉呼聲最高，他提早起跑全力衝刺，上周媒合舉辦布袋商港超跑嘉年華，今天舉辦布袋商港風箏嘉年華，吸引大批遊客參加，推動地方觀光發展，各種海洋動物造型風箏飛上天空，將天空變身為大型水族館。

布袋商港風箏嘉年華今年是第1屆，以海洋作為主題，天氣晴朗萬里無雲，約4至6級風，吸引亞洲國際風箏聯合會及國內風箏好手參加，頂晶科技董事長資三德、航港局南部航務中心專門委員吳玉玲、高雄港務分公司港務長陳祖強等人今早放飛石斑魚風箏為活動揭開序幕。

天空中陸續升起各種大型軟體風箏，包括30公尺巨型章魚，還有鯨魚、鯊魚、海豚、曼波魚及石斑魚等海洋動物，甚至連住在極地的企鵝都出現，色彩鮮明風箏在空中翻騰盤旋，觸鬚隨風搖擺，相當生動，天空化身一座漂浮海洋世界，令人目不暇給。

蔡易餘說，布袋商港擁有豐富海洋資源，觀光潛力無窮，希望透過風箏嘉年華及上周超跑嘉年華等一系列活動，推動地方經濟發展與文化振興，讓布袋商港不只是繁忙的港口，也是充滿活力及歡笑的「快樂商港」，要推動布袋成為南台灣旅遊亮點。

第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，大家一起放飛象徵在地特色的石斑魚風箏。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，大家一起放飛象徵在地特色的石斑魚風箏。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，章魚、河豚、鯨魚等風箏飛上天。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，章魚、河豚、鯨魚等風箏飛上天。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，鯊魚、鯨魚等巨型風箏飛上天。記者黃于凡／攝影
第一屆布袋商港風箏嘉年華今天登場，鯊魚、鯨魚等巨型風箏飛上天。記者黃于凡／攝影

布袋商港 蔡易餘 風箏

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