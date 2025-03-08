賴清德宣布「台南蘭花園區二期如期推動」 中央接管3年進度曝

台灣國際蘭展今日開幕，賴清德總統昨日提前參觀，並強調「蘭花生技園區第二期將如期推動」，為地方帶來強心劑，市府認為有助吸引更多廠商進駐，提升研發能力，讓台灣蘭花更具國際競爭力，但議員指中央接管3年來毫無進展，僅聞樓梯響，希望盡速投入資源，趁國際競爭對手荷蘭面臨高能源成本之際，推動台灣蘭花躍升世界第一。

農業部農科管理園區表示，蘭花生技園區二期將擴增120公頃，並計畫4年內投入68.25億元，合併古坑花卉分所轉型為「花卉產業創新園區」，計畫目前已報到行政院在國發會核定中，預計2025年9月通過計畫後，立即進行開發計畫及環境影響評估。2025至2027年完成國內法規與設計作業，2028至2030年進行實質開發，2031年正式營運。

台灣地理環境得天獨厚，適合各類蘭花生長，為產業發展奠定良好基礎。在產官學共同努力下，建立完整的蘭花產業價值鏈，具備優異的育種能力、生產模式與專業分工。2024年蘭花年產值達64億元，其中外銷值高達61億元，產品行銷全球60多國，成為台灣主要外銷旗艦農產品。

位在台南市後壁區的台灣蘭花生技園區為重要的生產聚落，2022年由農業部接管後，目標是打造國際級蘭花外銷專業園區，並轉型為「花卉產業創新園區」，基地擴展至近300公頃，整合產業資源與科研技術，引入永續循環與淨零碳排等新趨勢，以帶動蘭花產業升級轉型。

市議員蔡育輝說，當初提合併計畫就是爭取中央資源挹注，但3年來無實質進展，期望能擴大組織規模，建立完整產業鏈，使台灣蘭花業邁向世界第一。中央經費應盡快投入，荷蘭因高能源成本影響競爭力，正是台灣崛起的良機。