快訊

HBL／關鍵罰球加阻攻 4強險勝光復！松山高中再闖冠軍賽

義大世界爆職場霸凌！女處長「喊人像喊狗」、言語羞辱逼加班…多人離職

浪浪兄弟沒人要…志工發現「被列安樂死清單」淚崩 倒數最後一刻奇蹟出現

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德宣布「台南蘭花園區二期如期推動」 中央接管3年進度曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影

台灣國際蘭展今日開幕，賴清德總統昨日提前參觀，並強調「蘭花生技園區第二期將如期推動」，為地方帶來強心劑，市府認為有助吸引更多廠商進駐，提升研發能力，讓台灣蘭花更具國際競爭力，但議員指中央接管3年來毫無進展，僅聞樓梯響，希望盡速投入資源，趁國際競爭對手荷蘭面臨高能源成本之際，推動台灣蘭花躍升世界第一。

農業部農科管理園區表示，蘭花生技園區二期將擴增120公頃，並計畫4年內投入68.25億元，合併古坑花卉分所轉型為「花卉產業創新園區」，計畫目前已報到行政院在國發會核定中，預計2025年9月通過計畫後，立即進行開發計畫及環境影響評估。2025至2027年完成國內法規與設計作業，2028至2030年進行實質開發，2031年正式營運。

台灣地理環境得天獨厚，適合各類蘭花生長，為產業發展奠定良好基礎。在產官學共同努力下，建立完整的蘭花產業價值鏈，具備優異的育種能力、生產模式與專業分工。2024年蘭花年產值達64億元，其中外銷值高達61億元，產品行銷全球60多國，成為台灣主要外銷旗艦農產品。

位在台南市後壁區的台灣蘭花生技園區為重要的生產聚落，2022年由農業部接管後，目標是打造國際級蘭花外銷專業園區，並轉型為「花卉產業創新園區」，基地擴展至近300公頃，整合產業資源與科研技術，引入永續循環與淨零碳排等新趨勢，以帶動蘭花產業升級轉型。

市議員蔡育輝說，當初提合併計畫就是爭取中央資源挹注，但3年來無實質進展，期望能擴大組織規模，建立完整產業鏈，使台灣蘭花業邁向世界第一。中央經費應盡快投入，荷蘭因高能源成本影響競爭力，正是台灣崛起的良機。

二期用地位於現有園區西南側，主要為台糖土地，規畫溫室生產區55公頃、廠房用地7公頃、公共設施用地52公頃。未來與農試所花卉分所合併轉型，擬設企劃服務科、營建環境科、產業創新科與技術研究發展科，編制員額60人。

台灣國際蘭展會場也展示農業部對「花卉產業創新園區」規畫藍圖。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展會場也展示農業部對「花卉產業創新園區」規畫藍圖。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展會場也展示農業部對「花卉產業創新園區」規畫藍圖。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展會場也展示農業部對「花卉產業創新園區」規畫藍圖。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展今天開幕，逾15萬株蘭花爭奇鬥艷美不勝收。記者吳淑玲／攝影

台南 生技 蘭展 賴清德 農業部

延伸閱讀

嗆民進黨嘴砲 國民黨：持台積電概念股 用新台幣表現支持

郭智輝失言用「蒙古症」喻英特爾 許智傑：比喻不恰當

提高婦女參政權利 綠委提修法內閣單一性別不低於1/3

HBL／決賽婦女節登場 賴清德昨悄悄為台南女孩打氣

相關新聞

影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

台灣國際蘭展今天開展，因喊出要比去年30萬人次還多5萬人參觀，壓力不小。市府也趁今天婦女節宣傳女性免費進場，一大早就有很...

賴清德宣布「台南蘭花園區二期如期推動」 中央接管3年進度曝

台灣國際蘭展今日開幕，賴清德總統昨日提前參觀，並強調「蘭花生技園區第二期將如期推動」，為地方帶來強心劑，市府認為有助吸引...

影／布袋商港風箏嘉年華登場 30公尺巨型章魚風箏飛上天

綠營立委蔡易餘深耕基層，角逐下屆嘉義縣長選舉呼聲最高，他提早起跑全力衝刺，上周媒合舉辦布袋商港超跑嘉年華，今天舉辦布袋商...

有證動物醫事助理薪資上看6萬 雲林開辦免費課程吸引百餘人報名

因應寵物市場持續擴大，農業部去年推行動物醫事助理認證後，獲得認證的助理薪資上看6萬元，目前全國僅55人取得認證，雲林縣內...

台南岳王廟社區媳婦決心投入推廣捐血 明自費辦第一場

台南仁德岳王廟社區旅外熱心鄉親加入搶救血荒，自籌贈品，於明天早上9點到下午5點在仁德區太子路64號岳王廟前舉辦首次舉辦捐...

助學33年首度募款不足 雲林家扶中心今頒發助學金仍缺72萬

雲林縣家扶中心持續33年每學期募集助學金，幫助高中職、大專生求學無虞，今年首度遭遇募款不足，直到今天頒發助學金，仍短缺7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。