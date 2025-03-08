有證動物醫事助理薪資上看6萬 雲林開辦免費課程吸引百餘人報名

因應寵物市場持續擴大，農業部去年推行動物醫事助理認證後，獲得認證的助理薪資上看6萬元，目前全國僅55人取得認證，雲林縣內尚無一人，縣府今與台灣大學合作，開辦培訓班，雲林縣民及縣內學生學費全免，吸引118名學員報名。

農業部2023年發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，並於去年認證獸醫師公會全國聯合會（全聯會）為動物醫事助理認證機構，全聯會指出，截至上月9日有全國已有55人取得動物醫事助理認證。

雲林縣政府與台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院合作，開辦動物醫事助理認證培訓班，課程為期4個多月共216小時培訓，縣長張麗善表示，凡設籍雲林縣滿6個月縣民、雲林縣高中職二年級以上學生，都能免費上課，幫學員省下2至3萬元的學費。

全聯會理事長譚大倫表示，目前全國約有逾4千名臨床獸醫師，在國外每一名獸醫師需配置2至3名獸醫助理，協助獸醫為毛小孩打針、檢驗、給藥等醫療行為，以此推估全台有近8千名獸醫助理缺額，隨著寵物市場擴大，未來需求可能持續增加，獸醫助理薪資最高上看6萬元。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，縣內約有80間動物醫院，執業獸醫師約200人，每年縣內寵物登記數量都有5％成長，農業部推行動物醫事助理認證後，縣內尚無通過認證的動物醫事助理，透過培訓班集結38位專業獸醫師線上、實體授課，學員每學科需完成至少30小時以上時數，方能取得考照資格，盼藉此讓有意願民眾投入動物醫療產業。