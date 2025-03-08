台南岳王廟社區媳婦決心投入推廣捐血 明自費辦第一場

台南仁德岳王廟社區旅外熱心鄉親加入搶救血荒，自籌贈品，於明天早上9點到下午5點在仁德區太子路64號岳王廟前舉辦首次舉辦捐血活動。捐血250cc送全聯禮券200元、衛生紙一串、統一肉燥麵5入一包，捐血500cc加贈全聯禮券200元。

台南人稱「熱血藥師」的太子藥局老闆許文華自己募集資源、每年至少辦一次捐血活動，血荒嚴重的時候再加場。附近岳王廟社區長大、遠嫁外地多年的鐘孟函返鄉發現許文華自己辦捐血，覺得很有意義，與丈夫阿承決定加入推廣捐血公益，以岳王廟名義主辦。

兩人請經驗豐富的許文華協辦，許文華二話不說答應。他說，今年第一屆舉辦參與協辦、也分享經驗，感謝岳王廟徐嘉宏主委得知也大力幫忙。他說，捐血救人助益健康，「給我們的捐血中心溫暖，大家共同來參與！」

許文華說，主辦人阿承為善不欲人知，出錢出力全家總動員，號召親朋好友加入，讓他這個捐血老鳥非常感動。拜託大家相挺，來成就他人生第一次主辦捐血活動的心願，讓「好人和好人長在一起！」