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影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影

台灣國際蘭展今天開展，因喊出要比去年30萬人次還多5萬人參觀，壓力不小。市府也趁今天婦女節宣傳女性免費進場，一大早就有很多民眾排隊等候進場，市長黃偉哲在入口迎接，鼓勵大家「一整天看不完，還可多看幾次」。還沒來參觀的親朋好友都一起來。

今年國際蘭展有蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、仙履蘭與各種特殊品種超過15萬株分布主題館、競賽館、商務館、市集館等4大展館。場地也投入3200萬整平、還新增公共廁所，讓來過的民眾稱讚有改善了。

主題館門面大、各國作品吸睛，滿滿人潮不停拍照錄影甚至現場直播，有時還讓人寸步難行。一旁競賽館展示各國參賽業者培育作品，很多民眾甚至花農都來拍照。業者販賣蘭花相關產品的市集館，也展出各種商業化育種產品。

去年就以「奈米噴染技術」、噴出烏克蘭國旗顏色、政府高層首長拿來贈送外賓大出風頭的蝴蝶蘭，今年業者也推出紅藍白三色甚至有國旗圖樣的蝴蝶蘭，非常搶眼，有人開玩笑說，「藍白紅也是美國國旗的顏色，印上去送給沒看過的美國總統川普、他應該會很高興吧」。

市府今天舉辦開園儀式，農糧署副署長姚志旺與市議員蔡育輝、沈家鳳等民代出席，黃偉哲感謝農業部大力支持經費，讓蘭展每年愈辦愈盛大，賴總統昨天參觀時宣示將如期推動蘭花園區二期，二期面積120公頃。

社長黃偉哲說，今天是婦女節女性免費進場，現場也是女性比較多，但蘭展一整天可能看不完，「還可多看幾次」。

黃偉哲表示，總統賴清德昨天已宣示台灣蘭花園區二期開發120公頃，屆時將有更多廠商進駐，也讓園區擁有更強研發力，讓台灣蘭花持續發光發熱。他說，亞太蘭花會議二度在台南舉辦，這次結合蘭展、會議和競賽，讓人看到蘭花業者科技力、蘭展前瞻性及可看性。

台灣蘭花去年產值64億元、外銷占61億元，市場遍及全球60餘國，已成賴總統口中的「外銷旗艦農產品」。

台南市府趁今天婦女節宣傳國際蘭展女性免費進場，一大早就有很多民眾排隊等候進場。記者周宗禎／攝影
台南市府趁今天婦女節宣傳國際蘭展女性免費進場，一大早就有很多民眾排隊等候進場。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，市長黃偉哲一早就在入口迎接民眾，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，市長黃偉哲一早就在入口迎接民眾，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，台南市政府力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，台南市政府力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，民眾參觀拍照。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，民眾參觀拍照。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，噴染色彩的蝴蝶蘭依舊吸睛。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，噴染色彩的蝴蝶蘭依舊吸睛。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，力拚35萬人參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影
國際蘭展破15萬株各國蘭花爭艷，吸引民眾參觀。記者周宗禎／攝影

婦女節 蘭展 黃偉哲

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