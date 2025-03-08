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助學33年首度募款不足 雲林家扶中心今頒發助學金仍缺72萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心持續33年每學期募集助學金，幫助高中職、大專生求學無虞，今年首度遭遇募款不足，直到今天頒發助學金，仍短缺72萬元，只能由其餘款項暫時墊付，縣長張麗善、議長黃凱得知，當場捐款送暖，也盼各界善心人士能大力幫助雲林學子。

雲林家扶中心今舉辦高中職、大專生助學金頒發典禮，每名高中職生8千元、大專生1.5萬元，共132位高中職與251位大專生受惠，總計發出482萬元助學金，主委陳燦勳表示，今年受物價上漲、通膨壓力、不景氣等影響，募款非常困難，家扶中心首度遭遇募款不足，助學金直到今日仍短缺72萬元，擔心影響孩子求學壓力，暫時先透過其它款項墊付。

張麗善、黃凱、雲林縣議員黃美瑤、鎮代會主席陳明聖等人今天參加助學金頒發典禮，鼓勵學子持續向學，張麗善得知募款不足，當場捐助10萬元，黃凱也捐助5萬元，兩人表示，家扶中心協助照顧雲林縣最弱勢的孩子，讓他們無後顧之憂求學，希望社會各界伸出援手，幫助家扶湊足助學金。

家扶中心扶助的大專生今天也展示助學金運用的學習成果，就讀服飾設計與經營學系的許惠斐、洪嘉惠兩位大學生，聯手設計獨家巧思創意服裝，與表演藝術科曾心儀、美容保健科龔家賢及江芷歆現場走秀，展現學習成果。

許惠斐高中開始就對服裝設計很感興趣，但上大學就讀服裝設計系後需要耗費相當大的心力、時間、金錢，在課後、周末、寒暑假都需要排練與設計，必須面對學業與經濟的雙重壓力，幸好雲林家扶提供助學金，「是我們最堅強後盾」，助學金減輕學習上的各種開銷，可以更有動力和專注力為夢想持續努力。

陳燦勳表示，非常感恩聖仁基金會、生命啟蒙教育基金會、雲林縣肉品市場、福添福基金會等社會各界的支持與捐助，才能在今日發出助學金，至於募款不足部分，家扶中心會持續努力募款。

雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，就讀服裝設計系的大專生與雲林縣長張麗善（左）、家扶主委陳燦勳（右）創意走秀展現學習成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，就讀服裝設計系的大專生與雲林縣長張麗善（左）、家扶主委陳燦勳（右）創意走秀展現學習成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，縣長張麗善（左）長期支持家扶中心，大專生獻上自己手作的日頭花表達謝意。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，縣長張麗善（左）長期支持家扶中心，大專生獻上自己手作的日頭花表達謝意。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，大專生也展現助學金運用學習成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣家扶中心今頒發高中職、大專生助學金，大專生也展現助學金運用學習成果。記者陳雅玲／攝影

募款 家扶中心 雲林

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