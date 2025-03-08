快訊

又一家老牌影院撐不住！「梅花影院」4月30日吹熄燈號

凌晨上廁所驚見「白貓護花使者」 牠一臉剛睡醒嚇壞屋主：家裡沒養貓啊

以「唐氏症」比喻美商英特爾！經長認失言一天後道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

抗癌多年不敵病魔 63歲雲林水林鄉長許山埜今辭世

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，今凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。圖／翻攝自許山埜臉書
雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，今凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。圖／翻攝自許山埜臉書

雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，今凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。雲林縣政府民政處表示，因其鄉長任期已過半，不需補選，將依地方制度法盡速完成指派代理鄉長人選。

民進黨籍的許山埜從基層服務做起，曾任水林鄉第16至20屆鄉民代表，並曾擔任兩屆鄉代會主席，後轉戰水林鄉長成功，2022年順利連任。

據了解，許山埜在競選連任時發現罹癌，近年持續力抗病魔，治療期間仍持續推動鄉政，去年底曾發生自撞車禍，自感身體狀況大不如前，今天凌晨傳出病故訊息，地方都感到惋惜。

民政處表示，許山埜鄉長任期已過半，剩餘任期不足2年，依地方制度法不需要辦理補選，近期內將由縣長指派人選代理鄉長職務，鄉公所低調證實鄉長死訊，相關業務將由職務代理人協助辦理。

地方制度法 鄉長 雲林

延伸閱讀

影／土庫商工獲教育部通過 創設雲林第1個高職AI實驗班

台日合作「東離劍遊紀」 雲林縣長張麗善進戲院挺布袋戲

阿斯匹靈如何抗癌？科學家驚人發現解謎團：癌症早期效果最佳

雲林北港等4鄉鎮加入公共自行車 輕鬆暢遊雲林

相關新聞

抗癌多年不敵病魔 63歲雲林水林鄉長許山埜今辭世

雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，今凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。雲林縣政府民政處表示，因其鄉長任期已過半，不需補...

嘉市義昌公園地下停車場出現「金字塔」 市府揭用途

2022年11月2日，嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建...

影／今婦女免費！國際蘭展破15萬株 力拚35萬人參觀

台灣國際蘭展今天開展，因喊出要比去年30萬人次還多5萬人參觀，壓力不小。市府也趁今天婦女節宣傳女性免費進場，一大早就有很...

響應「為女著紅日」黃偉哲：南市強化8大婦女友善政策

今天是婦女節，台南市長黃偉哲在臉書貼文響應「為女著紅日」，穿上紅衣呼籲女性重視貧血和心血管健康，同時調未來會將持續強化八...

有證動物醫事助理薪資上看6萬 雲林開辦免費課程吸引百餘人報名

因應寵物市場持續擴大，農業部去年推行動物醫事助理認證後，獲得認證的助理薪資上看6萬元，目前全國僅55人取得認證，雲林縣內...

台南岳王廟社區媳婦決心投入推廣捐血 明自費辦第一場

台南仁德岳王廟社區旅外熱心鄉親加入搶救血荒，自籌贈品，於明天早上9點到下午5點在仁德區太子路64號岳王廟前舉辦首次舉辦捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。