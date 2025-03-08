抗癌多年不敵病魔 63歲雲林水林鄉長許山埜今辭世

雲林縣水林鄉長許山埜近年罹癌，抗病多年，今凌晨不敵病魔辭世，享壽63歲。雲林縣政府民政處表示，因其鄉長任期已過半，不需補選，將依地方制度法盡速完成指派代理鄉長人選。

民進黨籍的許山埜從基層服務做起，曾任水林鄉第16至20屆鄉民代表，並曾擔任兩屆鄉代會主席，後轉戰水林鄉長成功，2022年順利連任。

據了解，許山埜在競選連任時發現罹癌，近年持續力抗病魔，治療期間仍持續推動鄉政，去年底曾發生自撞車禍，自感身體狀況大不如前，今天凌晨傳出病故訊息，地方都感到惋惜。

民政處表示，許山埜鄉長任期已過半，剩餘任期不足2年，依地方制度法不需要辦理補選，近期內將由縣長指派人選代理鄉長職務，鄉公所低調證實鄉長死訊，相關業務將由職務代理人協助辦理。