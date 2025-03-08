響應「為女著紅日」黃偉哲：南市強化8大婦女友善政策

今天是婦女節，台南市長黃偉哲在臉書貼文響應「為女著紅日」，穿上紅衣呼籲女性重視貧血和心血管健康，同時調未來會將持續強化八大婦女友善政策。並提醒今天國際蘭展婦女免費進場。

黃偉哲說，除了設立新住民家庭服務中心及多語言網站，協助新住民融入台南；也提供免費婦女諮詢、衛教及癌症篩檢。針對產婦推出到宅坐月子媒合平台及身障婚育支持計畫；勞工局推新女力就業計畫，助婦女重返職場。市府與警、衛攜手防治家庭暴力及性侵，並首創登月計畫供應生理用品，市府將持續加強婦女政策的推動，確保每位婦女都能享有平等的機會與權益。

社會局長郭乃文指出，今年4處婦女福利服務中心，透過公私協力與在地婦女團體共同推動符合在地需求的婦女方案，並持續提供婦女福利、心理及法律等諮詢服務，提升婦女運用適當的輔助管道，發揮女力。

為照顧不同婦女族群需求，社會局設置3處新住民家庭服務中心及19個服務據點等服務平台，並推出多語言的專屬網站，提供新住民各項服務，協助其在台生活適應。

衛生局提供婦女免費諮詢、衛教課程及癌症篩檢等服務，全面關注婦女身心健康。針對產婦需求，社會局推出到宅坐月子媒合平台，提供福利身分產婦免費120小時的到宅坐月子服務，並發展身心障礙婦女婚育支持計畫，提升其生活品質。

婦女就業方面，勞工局「新女力就業服務計畫」加強女性經濟賦權，幫助婦女重返職場，提升經濟自主性。社會局與警察局、衛生局共同推動家庭暴力及性侵害防治工作，建立完善的安全網絡，讓婦女朋友能在安心與友善的環境中生活。

市府也注重性別平權，勞工局推動5大企業職場友善指標，建構性別友善職場，促進工作與生活的平衡，並加強性別平等宣導及設施擴增。對於弱勢婦女，市府首創「登月計畫」，免費提供生理用品，改善弱勢女性族群生活條件。