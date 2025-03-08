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嘉市義昌公園地下停車場出現「金字塔」 市府揭用途

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建築吸睛。記者魯永明／攝影
嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建築吸睛。記者魯永明／攝影

2022年11月2日，嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建築吸睛，造型功能引發討論，市府交通處說，建築師設計上為整合廁所、電梯、安全梯等設施，使該類設施不突兀於公園裡，因此產生「鑽石之心」Land Mark地標設計構想。

交通處說，此地標型式建築物以容納整合安全梯、無障礙電梯、廁所、停等空間、採光通風天井並採用低反射材質，同時將公園綠帶引入，在公園、停車場不僅是獨有功能上的概念，也結合了彼此功能。

嘉市觀光發展迅速，逢尖峰時段假日，位於民生北路、延平街、蘭井街、西榮路所圍街廓區域義昌公園因鄰近鬧區，周邊停車位常一位難求，為紓解停車需求，市府爭取中央前瞻計畫，2019年獲公路局補助，設計後因營建物價上漲及缺工多次流標，2021年市府2度追加預算，工程費由1.87億增到2.47億順利招標，2022年11月2日動工。

交通處表示，結合智慧綠能通風明亮的2層地下停車場，完工後提供147席汽車停車位，帶給民眾便利停車空間。地下停車場整體設計比舊式地下停車場更通風、明亮與智慧化；導入智慧停車管理系統設備，包括車牌辨識系統、車位在席偵測系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，未來將大幅提升停車便利性。

交通處指出，義昌公園不僅提供地下停車空間，也考慮到運動民眾需求增設公廁，地面層結合更新科技綠能，地面採用如同海綿的環保透水磚，吸收水分進入工程筏式基礎水撲滿，讓雨水儲存回收噴灌再利用，讓排水順暢，達環保綠能的目的。

嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建築吸睛。記者魯永明／攝影
嘉市府發包動工興建的義昌公園地下停車場工程，經2多年施工，預計6、7月竣工啟用，停車場上方金字塔建築吸睛。記者魯永明／攝影

停車場 嘉義 建築師

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