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鄉親鄉情／嘉市青農送菜 營業額破千萬

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
青農吳智穎在嘉義市經營1家蔬菜批發農產行。從1輛推車、1人送菜開始，年營業額破千萬元、帶領 11 名員工配送超過 150 家餐廳蔬菜，青創路充滿艱辛與堅持。記者魯永明／攝影
青農吳智穎在嘉義市經營1家蔬菜批發農產行。從1輛推車、1人送菜開始，年營業額破千萬元、帶領 11 名員工配送超過 150 家餐廳蔬菜，青創路充滿艱辛與堅持。記者魯永明／攝影

出生農家的8年級生青農吳智穎，憑藉不懈努力和創業夢想，成功在嘉義市經營蔬菜批發農產行。從1輛推車、1人送菜開始，至今年營業額破千萬元、帶領11名員工配送超過150家餐廳蔬菜，這段青創之路充滿艱辛與堅持。

「有目標就不累！」31歲吳智穎不是富二代，更不是靠爸族。出身務農家庭，自力更生，在嘉市最大蔬菜批發市場南田市場創業，10年來幾乎沒休息，靠「年輕好溝通，願意多做一點」的服務態度，贏得客戶信任。

妻子林宜亭曾在美容業工作，欣賞吳智穎憨厚認真，與他攜手奮鬥。每天凌晨3點半兩人開始工作，雖然辛苦，但看到生活漸入佳境他們甘之如飴。

為提升服務能力，吳智穎去年底投資新廠房及設備，提供客戶更便捷完整的服務。在嘉市工策會數位輔導下開發APP，讓客戶直接下單查詢價格，保存購買記錄，提升交易效率。目前嘉市多家知名連鎖和風格店家都是青穎農產行的長期合作夥伴。

吳智穎不滿足於現狀。計畫今年參與嘉縣府為青農開辦「國本學堂」，充實農業專業知識，希望擴大農產物流與冷鏈規模，實現共榮共生的農業目標。他透過經營農產行臉書專頁，與客戶及消費者互動分享。也坦言農產價格波動如股市，受供需影響很大。

農民靠天吃飯，天災可能讓辛苦成果瞬間歸零，希望獲得更好價格，最終需市場接受。」吳智穎堅持價格透明，從產地到餐桌，穩定供應鏈，為客戶解決供應難題的同時，也為農民創造更多價值。

客戶 農民 青農

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