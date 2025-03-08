台南推特色公園 超高滑梯家長憂心

台南市陸續興建特色公園，設滑梯、攀爬架、極限飛輪、鞦韆等，受親子喜愛，部分公園滑梯較高，小朋友爭相遊玩，家長憂心安全。近期啟用的安南區仁安特色公園建超高滑梯塔，家長擔心未落實分齡管制，恐導致碰撞；市府說，正確使用很重要，會加強標示提醒，呼籲家長配合。

台南已完工47座特色公園，另有22座施工中，遊具講求特色與挑戰性，如明和公園的好漢坡攀爬網、高速滑梯及高空滑索，健康綠洲公園以「1661台灣船」為主題，設有8公尺超高滑梯、攀繩、攀岩及雙軌滑索。

安南區溪心里仁安公園近期獲國土署700萬元優化，設置全市最高的8.9公尺滑梯塔，配有2.4公尺、3公尺及6.3公尺滑梯，開放後頗受歡迎。但有家長反映，孩子被後方滑下的小朋友壓到，導致額頭受傷。

家長質疑，孩童多選擇最高滑梯，是否不同高度滑梯應限制年齡使用？另有民眾認為滑梯垂直部分像滑水道，速度很快，有安全疑慮。

議員朱正軒表示，支持市府建設更多特色公園，讓孩童就近遊玩，但遊具應兼具豐富性與安全性，刺激只是豐富性的其中1項，應該透過創意設計提升孩童興趣及啟發。

市府工務局強調，特色遊具均經TAF認證合格才開放，家長應評估孩童能力正確使用，曾有小朋友在攀爬網直立行走摔倒，家長須全程留意。

安南區長魏文貴表示，最高滑梯入口有警示牌，建議5至12歲孩童使用，提醒依序排隊、避免推擠。未來將增設警示標誌，提高安全意識。

安南區人口大幅成長，積極規畫多處特色遊具，如廟徽公園、新宅公園、台江地景公園、草湖寮歷史公園等，持續優化鎮安公園、長安親水公園及規畫中的鄭成功登陸紀念公園，提供親子更多安全、創意遊樂空間。