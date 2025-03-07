台灣國際蘭展3／8婦女節開展 女性免費入場

在台南後壁台灣蘭花生物科技園區舉行的2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於8日開展，適逢婦女節，女性當天可免費入場，共享這場蘭花盛宴。

農業部農糧署今天新聞稿指出，2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於3月8日開展，展期至23日。這次活動是睽違20年來，首次將亞太蘭花會議和台灣國際蘭展合併舉辦，策展主題為「下一個20年-NEXT20」。

今年的蘭展規劃4大場域、5大展館及50場次會議論壇，透過蘭展、專業演講與會議論壇交流，打造「智慧、永續、創新、傳承」蘭展新境界。由於開展當天適逢3月8日婦女節，女性免費入場。

台灣得天獨厚地理位置，適合各種蘭花生長，為蘭花產業發展提供良好條件。過去20年來，台灣蘭花產業在產官學各領域齊心努力下，發展完整價值鏈體系，具備優異育種能力、良好生產模式與專業化分工。依農業部數據，民國113年蘭花年產值達新台幣64億元，外銷值達61億元，外銷市場遍及全球60餘國，成為主要外銷旗艦農產品。

台灣蘭花生物科技園區自2022年由農業部接管，將轉型為「花卉產業創新園區」，預定擴充基地至近300公頃，整合產業資源與科研技術，引入永續循環、淨零碳排等新趨勢，推動蘭花園區升級。