快訊

范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

台灣國際蘭展3／8婦女節開展 女性免費入場

中央社／ 台南7日電

在台南後壁台灣蘭花生物科技園區舉行的2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於8日開展，適逢婦女節，女性當天可免費入場，共享這場蘭花盛宴。

農業部農糧署今天新聞稿指出，2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於3月8日開展，展期至23日。這次活動是睽違20年來，首次將亞太蘭花會議和台灣國際蘭展合併舉辦，策展主題為「下一個20年-NEXT20」。

今年的蘭展規劃4大場域、5大展館及50場次會議論壇，透過蘭展、專業演講與會議論壇交流，打造「智慧、永續、創新、傳承」蘭展新境界。由於開展當天適逢3月8日婦女節，女性免費入場。

台灣得天獨厚地理位置，適合各種蘭花生長，為蘭花產業發展提供良好條件。過去20年來，台灣蘭花產業在產官學各領域齊心努力下，發展完整價值鏈體系，具備優異育種能力、良好生產模式與專業化分工。依農業部數據，民國113年蘭花年產值達新台幣64億元，外銷值達61億元，外銷市場遍及全球60餘國，成為主要外銷旗艦農產品。

台灣蘭花生物科技園區自2022年由農業部接管，將轉型為「花卉產業創新園區」，預定擴充基地至近300公頃，整合產業資源與科研技術，引入永續循環、淨零碳排等新趨勢，推動蘭花園區升級。

婦女節 蘭展 農業部

延伸閱讀

特別費遭刪 韓國瑜仍送女立委玫瑰花慶祝婦女節

2025台灣國際蘭展開幕 賴清德南下主持

影／台灣國際蘭展明開幕 賴總統率先參觀期待產業願景

新北女力運動Party3月8日登場 來運動中心、博物館享優惠

相關新聞

嘉縣農會選舉結果出爐 17鄉鎮公布理事長、總幹事名單

嘉義縣各級農會選舉結果出爐，縣農會總幹事黃貞瑜今天公布理事長、常務監事、總幹事名單，由綠營大獲全勝，其中競爭最激烈的民雄...

台南虎頭埤「第一屆水與綠熱狗盃」開放報名 超萌毛小孩競賽

臺南市政府為讓毛孩與家人擁有更多共同旅遊的美好回憶，積極於風景區建立營造寵物友善環境，將於4月12日、13日在虎頭埤風景區規劃舉辦「第一屆水與綠熱狗盃錦標賽」，非常歡迎有毛小孩的家庭攜帶毛寶貝來奔跑放

特色遊具超刺激 南市打造最高滑梯3樓高卻令家長擔心

台南市陸續興建特色公園，設有滑梯、攀爬架、極限飛輪、鞦韆等，深受親子喜愛。但部分公園滑梯高度較高，小朋友爭相遊玩，家長憂...

美祭關稅搶台積電千億美元 南鯤鯓代天府國運籤又引熱議

南鯤鯓代天府的國運籤今年又是「下下籤」、預言這一年台灣將「國事如麻」，遭質疑「又在唱衰台灣」，甚至有人嗆「中國神憑什麼預...

阿里山里佳幼兒園落成啟用 融入鄒族意象打造新校舍

嘉義縣阿里山鄉山路蜿蜒，各村莊距離遙遠，其中「里佳村」有最遠部落之稱，達邦國小里佳分校附設幼兒園歷經風災及地震，已有安全...

嘉義市牛稠溪環快東段先期聯絡道啟動 打造三橫三縱三環新路網

嘉義市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。