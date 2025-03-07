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嘉縣農會選舉結果出爐 17鄉鎮公布理事長、總幹事名單
嘉義縣各級農會選舉結果出爐，縣農會總幹事黃貞瑜今天公布理事長、常務監事、總幹事名單，由綠營大獲全勝，其中競爭最激烈的民雄鄉農會，藍營民雄鄉民代表會主席涂文生出征失利，由張永和連任理事長，將續聘陳加茂當總幹事。
水上鄉農會理事長李耀宗、常務監事江宗勳、總幹事林滄賢，民雄鄉農會理事長張永和、常務監事劉振炎、總幹事陳加茂，梅山鄉農會理事長吳信忠、常務監事王源成、總幹事黃書賢，新港鄉農會總幹事張秀安、常務監事王世杰、總幹事林雅欣。
溪口鄉農會理事長邱宗毅、常務監事吳世舟、總幹事劉純婷，大林鎮農會理事長廖明和、常務監事謝汶勳、總幹事簡維彥，竹崎地區農會理事長林傳茂、常務監事劉佳峰、總幹事林孟怡，番路農會理事長黃瓊賢、常務監事莊振基、總幹事趙幸芳。
中埔鄉農會理事長田坤顓、常務監事林武揚、總幹事李甯潔，東石鄉農會理事長陳國堂、常務監事蔡春福、總幹事張淑芬，朴子市農會理事長周三福、常務監事黃樹木、總幹事田志強，鹿草鄉農會理事長陳榮華、常務監事林添旺、總幹事陳健平。
六腳鄉農會理事長陳衫才、常務監事侯勝堂、總幹事陳宥樺，義竹鄉農會理事長翁永寧、常務監事顏明岳、總幹事翁育彬，太保市農會理事長莊榮欽、常務監事葉豊仁、總幹事黃靜玉，布袋鎮農會理事長黃登福、常務監事蔡泳沂、總幹事林瑞蓬，阿里山鄉農會理事長安達民、常務監事許榮昌、總幹事安勝。
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