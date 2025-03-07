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特色遊具超刺激 南市打造最高滑梯3樓高卻令家長擔心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區健康路旁的「健康綠洲公園」，超高滑梯也有8公尺。記者吳淑玲／攝影
台南市南區健康路旁的「健康綠洲公園」，超高滑梯也有8公尺。記者吳淑玲／攝影

台南市陸續興建特色公園，設有滑梯、攀爬架、極限飛輪、鞦韆等，深受親子喜愛。但部分公園滑梯高度較高，小朋友爭相遊玩，家長憂心安全。近期啟用的安南區仁安特色公園建超高滑梯塔，家長擔心未落實分齡管制恐導致碰撞意外。市府表示正確使用很重要但允加強標示提醒，但呼籲家長配合。

目前台南市已完工47座特色公園，另有22座施工中，遊具講求特色與挑戰性，如明和公園的好漢坡攀爬網、高速滑梯及高空滑索，健康綠洲公園則以「1661台灣船」為主題，設有8公尺超高滑梯、攀繩、攀岩及雙軌滑索。

安南區溪心里仁安公園近期獲國土署700萬元經費優化，設置全市最高的8.9公尺滑梯塔，配有2.4公尺、3公尺及6.3公尺滑梯，開放後頗受歡迎。但有家長反映，孩子被後方滑下的小朋友壓到，導致額頭受傷。

家長質疑，一群孩童多選擇最高的滑梯，是否不同高度滑梯應限制年齡使用？另有民眾認為滑梯垂直部分像滑水道，速度很快，有安全疑慮。

議員朱正軒表示，支持市府建設更多特色公園，讓孩童就近遊玩，但遊具應兼具豐富性與安全性，刺激只是豐富的一項，應透過創意設計提升孩童的興趣及啟發。

市府工務局強調，特色遊具均經TAF認證合格才開放，家長應評估孩童能力並正確使用，曾有小朋友在攀爬網直立行走導致摔倒，家長須全程留意。

安南區長魏文貴表示，最高滑梯入口已有警示牌，建議5至12歲孩童使用，提醒應依序排隊、避免推擠。未來將增設警示標誌，提高安全意識。安南區人口大幅成長，積極規畫多處特色遊具，如廟徽公園、新宅公園、台江地景公園、草湖寮歷史公園等，並持續優化鎮安公園、長安親水公園及規畫中的鄭成功登陸紀念公園，以提供親子更多安全、創意的遊樂空間。

台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供
台南市安南區仁安特色公園打造3組超高滑梯塔，總高有8.9公尺，成為南市最高滑梯，小朋友玩得很開心。圖／安南區公所提供

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