台南虎頭埤「第一屆水與綠熱狗盃」開放報名 超萌毛小孩競賽

臺南市政府為讓毛孩與家人擁有更多共同旅遊的美好回憶，積極於風景區建立營造寵物友善環境，將於4月12日、13日在虎頭埤風景區規劃舉辦「第一屆水與綠熱狗盃錦標賽」，非常歡迎有毛小孩的家庭攜帶毛寶貝來奔跑放電。

臺南市長黃偉哲表示，毛小孩是每個家庭的可愛寶貝，也是不可或缺的重要成員，而有感於現代人平日忙於上班、上課，陪伴毛小孩時間大幅限縮，為讓毛小孩及家長可以創造留下最珍貴且美好的回憶，南市府特別辦理「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」活動，獎金相當優渥，第一名可獲得10,000元、第二名8,000元、第三名6,000元，邀請大家把握難得機會，帶家中毛寶貝前來虎頭埤放風運動。此外，虎頭埤也擁有許多景點與露營場域，非常值得一來，市府透過不斷將設施設備優質化，期盼帶給遊客更好的體驗，誠摯歡迎全民一起到虎頭埤參與這場精彩絕倫的萌寵盛會，並感受新化之美。

觀光旅遊局表示，今年首屆活動先以9公斤以下、肩高32公分以下的小型犬為對象，主要分為衝刺賽及創意裝扮賽，衝刺賽將由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區內展開超萌超可愛的競速比賽，並於4月12日進行初賽，於4月13日進行前三名決賽。另外，創意裝扮賽則由評審及民眾依創意造型（40%）、臺風魅力（30%）、才藝表演（30%）給分，共同票選出總分最高前三名。此兩項比賽的前三名，第一名可獲得10,000元、第二名8,000元、第三名6,000元獎金與獎狀，以及統一企業贊助的寶多福機能系列600g(犬糧)、Petlife晶饌鮮蔬肉糧1.5kg(犬糧)等優質獎品。兩項競賽皆為免費報名，每項500組（1人+1犬）名額，額滿為止（依報名時間順序）。

此外，為鼓勵全國的毛小孩前來虎頭埤參與活動，南市府也特別推出史無前例的獨享好康，凡報名活動即免費贈送虎頭埤園區門票1張、園區太陽能船票(需現場另支付水域遊憩活動保險費51元)1張、園區停車票1張及100元市集兌換券（限活動兩天使用），而沒獲獎的毛孩亦可獲得安慰獎統一寵物品牌乾糧100g隨行包1包。

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