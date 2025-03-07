阿里山里佳幼兒園落成啟用 融入鄒族意象打造新校舍

嘉義縣阿里山鄉山路蜿蜒，各村莊距離遙遠，其中「里佳村」有最遠部落之稱，達邦國小里佳分校附設幼兒園歷經風災及地震，已有安全疑慮，縣府教育處在教師宿舍旁新建校舍，可收托24名學生，歷時3年今天正式啟用，提升教保服務品質，也讓部落孩子就近入學。

教育處表示，達邦國小里佳分校附設幼兒園成立近20年，舊教室地基掏空，教室外地面傾斜及龜裂，恐有安全疑慮，為提供幼兒安全學習環境，向國教署爭取補助1116萬元，在教師宿舍旁興建新教室，克服交通不便、缺工困境及物價上漲等窺探，歷時3年多完工。

里佳幼兒園新建教室1層樓，包括2間室內活動教室、1間廁所、1間儲藏室。教室屋頂以鄒族榮耀象徵「熊鷹」為靈感，設計為弧形造型，象徵幼兒園`o`oko（孩子們）如同熊鷹般自由翱翔，勇敢快樂成長。教室外牆彩繪阿里山特有動物，如同在山林中與動物共融。