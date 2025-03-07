美祭關稅搶台積電千億美元 南鯤鯓代天府國運籤又引熱議

南鯤鯓代天府的國運籤今年又是「下下籤」、預言這一年台灣將「國事如麻」，遭質疑「又在唱衰台灣」，甚至有人嗆「中國神憑什麼預言台灣國運」。沒想到才一個月大罷免如火如荼、台積電無預警大搬風投資美國1千億，又引發基層民眾討論，許多認為政經情勢一如籤詩預言般險惡、實在「神準」。

南鯤鯓代天府今年的國運簽抽出「庚戌」下下籤。除讓信徒嘖嘖稱奇的是前總統蔡英文第一任當選那年，「王爺就給同樣一支下下籤」，籤註「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」。主籤詩：「一重江水一重山、誰知此去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」，拿來形容當前台灣內外局勢真的恰如其分。

代天府信徒表示，當前台灣政府內外交迫，「就跟籤籤詩形容的一樣」：內有大罷免不斷撕裂社會；外有美國關稅大棒、威逼無條件埋單政府還不知所措，台積電竟然無預警大筆轉投資美國1000億，震驚全民。

許多民眾一看這籤就認為「這個不用解釋也知道不是好籤」：籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，耕作只能收成一半、「結婚的生不出小孩、沒有一樣是好的」。

廟方則不願具體表態，解籤只聲明「這一年至少起頭肯定不好過」，不過下半年有機會轉危為安。

代天府總幹事總幹侯賢名表示，這一支籤從字面上來看，當然是下下籤，不論論政治、經濟、民心目前當然都不好，政治方面不便多說大家都可以自己體會。當然國運籤常是「各方解讀」，每一個人的看法都可能會不同。

侯賢名指出，雖然前半年國內外情勢、經濟等等都會有一些阻礙、不會很穩定，不過籤詩最後的「未得安」，「未」也可能指的是六月之後。今年年中之後就有可能轉趨穩定，下半年有可能越來越好。