前護理師救援路倒命危婦 嘉市消防局表揚
黃立婷日前發現店外有1婦人路倒命危，與另名具有初級救護技術員的女子輪流CPR，協助嘉義市消防局救護人員，婦人到院前恢復呼吸心跳；嘉義市消防局今天表揚黃立婷，感謝她伸援手。
嘉義市消防局上月25日接獲民眾報案，1名婦人日前突然路倒，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，當時有3人加入救援，與救護員搶救婦人生命，婦人到院前恢復心跳。
嘉義市消防局副局長李宗儒說，經追蹤，婦人目前意識清醒，在一般病房觀察中。幸有3名熱心民眾挺身而出，其中黃立婷是前嘉義基督教醫院護理師，現為美甲店員工，以及1名具初級救護技術員（EMT-1）資格未留下聯絡方式的白衣女子，輪流為婦人實施CPR（心肺復甦術）。
李宗儒表示，黃立婷秉持她的專業知識和及時協助，為患者爭取寶貴的搶救時間，因此今天頒感謝狀，感謝她的無私奉獻，鼓勵更多人在他人需要幫助時，能夠勇敢伸出援手。
根據消防局113年統計資料，嘉義市到院前心肺功能停止患者共計243人，其中有79人急救成功，急救成功率32.51%；21人OHCA經急救後康復出院，康復出院率8.64%。到院前緊急救護能量數據雙雙創立歷年來新高，可見及早CPR+AED（自動體外心臟電擊去顫器）與透過救護人員專業處置，可提升OHCA患者的存活率。
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