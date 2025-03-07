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嘉義市牛稠溪環快東段先期聯絡道啟動 打造三橫三縱三環新路網

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供

嘉義市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，牛稠溪環快東段先期聯絡道全長2.477公里，預定10月竣工。

工程總經費約5600萬元，施工範圍台林橋至盧山橋間防汛道路，完工後串聯至工業街可提供台1線通往國道3號便捷區域交通，紓解嘉北區穿越性車流，快速連結周遭百貨商業區、醫療院所、後湖工業區等重要節點，提升交通效能。

參與開工祈福來賓有第五河川分署副分署長李俊霖、祥兆營造公司董事長廖崇堡、鉅森工程顧問公司董事長陳韋嘉及多位議員、里長等。

「要致富，先開路」，黃敏惠說，嘉市十大旗艦計畫「生活新路網」三橫三縱三環新路網，未來將分流聯外及周邊產業園區內的穿越性車流，提升交通效能。市府進行牛稠溪環快東段先期聯絡道工程，進一步將原水利署防汛道路整合為兼具防汛、交通與生活機能的重要通道，充分發揮土地效益。在寸土寸金的嘉市，每條道路規畫須兼顧行人與車輛安全、城市發展的需求，以及地方歷史文化。

從台林橋、到盧山橋，市府團隊一步步改善基礎建設，將防汛道路予以拓寬優化，同時與五河川分署合作協調，利用河川公地規畫以10公尺雙車道進行道路優化及拓寬，設置照明路燈提升夜間行車安全。

黃敏惠希望中央看見嘉市作為鄰近產業生活圈重要地位，行政院打造「大南方新矽谷」半導體S廊帶，應更加厚植嘉市實力，希望中央正視嘉義交通建設需求、推動輕軌建設，打趣說，「若輕軌通過核定，願親自帶交通處長許啟明至行政院表演舞獅。」

工務處長蘇文崎表示，牛稠溪環快東段先期聯絡道工程市府自籌經費，議會同意7500萬元，市府精打細算以5600萬元規畫，達最佳效益。工程除解決道路狹窄不便、行車安全，納入節能減碳設計，採LED路燈照明、飛灰爐石取代部分混凝土、擋土牆段採用加勁擋土牆維護自然生態環境等，將設計思維融入治理城市。

回應在地民眾及議員建議，針對台1線至台林橋、工業街、盧山橋路段進行改善，優化路面品質與景觀，提供更舒適的通行體驗，沿線的藍花楹隧道與周邊的觀光景點更串聯在地歷史文化、景觀與旅遊資源。

嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供
嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供
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嘉市十大旗艦計畫的生活新路網「三橫三縱三環計畫」，牛稠溪環快(北橫)東段先期聯絡道 (台林橋至盧山橋)工程啟動，上午市長黃敏惠率多位局處長參與開工祈福儀式，全長2.477公里，預定10月竣工。圖／嘉市府提供

嘉義 輕軌 黃敏惠

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