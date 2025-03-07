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台日合作「東離劍遊紀」 雲林縣長張麗善進戲院挺布袋戲

中央社／ 雲林縣7日電
雲林縣長張麗善。聯合報系記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善。聯合報系記者陳雅玲／攝影

台日合作的布袋戲「東離劍遊紀」最終章日前上映，雲林縣長張麗善今天進戲院，她盛讚霹靂國際多媒體公司致力傳統文化保留與創新，打破國界藩籬，讓布袋戲文化被世界看見。

張麗善今天邀請雲林縣文化觀光處長陳璧君、警察局長李建民、新聞處長陳其育等縣府人員一同觀賞「東離劍遊紀」最終章；霹靂國際多媒體董事長黃文章、縣府首席顧問黃逢時及「東離劍遊紀」凜雪鴉等4名主角與會。

張麗善表示，雲林縣是布袋戲故鄉，布袋戲傳承延續、推廣發揚是大家共同責任。布袋戲產業文化包含精細雕刻工藝、服裝設計、布景舞台藝術，及編劇、口白、操偶、歌曲等表演藝術，都是珍貴的文化資產，也是台灣藝術瑰寶。

張麗善呼籲文化部重視布袋戲文化，全力支持縣府培育人才扎根計畫。

黃文章說，台灣對世界文化包容性與追求流行都很強，能跟上世界流行腳步，卻往往忽略台灣本身豐富精彩文化，值得深思與探討。

黃文章指出，台日合作的「東離劍遊紀」，雖然已是「最終章」，但霹靂與日本合作10年的情緣仍會延續下去。

他強調，台灣經營文化事業其實是很不容易，但霹靂公司不會因此打退堂鼓，會持續與更多國家、藝術文化團隊合作，導入更多元素，讓布袋戲文化躍上國際。縣府任何推廣及傳承布袋戲文化政策，也會全力配合。

布袋戲 張麗善 雲林

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